¿Regreso calculado o caída en popularidad? La reaparición de Jezzini desata teorías y hasta funa en redes

Jezzini reapareció tras varias semanas fuera de las redes sociales, lo que provocó que los fans del creador de contenido se preocuparan por su salud. Pero fue hace unos momentos que Jezzini reapareció en Venga La Alegría bajo el nombre de Zinni, lo que generó varias dudas sobre cómo se encuentra y por qué “desapareció del internet”. No obstante, una gran parte de sus seguidores, han especulado sobre una posible estrategia de marketing, acusándolo y hasta recriminando el acto en redes.

Acusan a Jezzini de jugar con sus seguidores

La comunidad de internet no deja pasar nada desapercibido, pues lo que se sube a la red, se queda para siempre y por siempre. Es esto lo que ha provocado que diversos internautas comenzaran a especular sobre qué es lo que realmente le pasó al creador de contenido Jezzini quien reapareció después de un largo silencio de las redes en Venga la Alegría donde señaló que contara todo lo ocurrido el día de hoy en punto de la 1p.m. desde sus redes sociales.

Ok..... Jezzini apareció y esta en Venga la Alegría.... Y ahora es Zinni..



Tiene algo que decir a la 1:00 pm... pic.twitter.com/Bkfa7n5u3I — 🍓𝑫𝒐𝒏𝒂𝒅𝒆𝒇𝒓𝒆𝒔𝒂 🦇 (@Donadefr3sa) September 9, 2025

No obstante, tras sus declaraciones dentro del programa y con su cambio de nombre a Zinni, los internautas comenzaron a especular y hasta acusaron al creado de contenido de jugar con el público, quien se encontraba preocupado por su salud mental tras su desaparición, señalándole especialmente en plataformas como X, donde más de uno asegura que, si todo se trata de una estrategia de marketing, el creador de contenido perdería más que seguidores por su falta de empatía a los internautas.

¿CÓMO QUE "ZINNI"?



HAZME EL FAVOR Y TRÁTAME CON MUCHA SERIEDAD JEZZINI PORQUE YO ACÁ PENSANDO QUE TE ANEXARON Y ESTO HUELE A MARKETING pic.twitter.com/S957UjjrVf — Anxie-tea 🍵 (@AmyBrownhouse) September 9, 2025

Ptm como me voy a envergar con el jezzini si toda esta mamada es puro marketing neta, insoportable ese hombre porque ya sería la segunda que nos hace jochis pic.twitter.com/HISMb85Va2 — Ale ੯·̀͡⬮ (@Alejandrarochde) September 9, 2025

Pinche Jezzini hijo de toda tu puta perra bomba madre. Si esto es marketing me perdiste.

A la 1 lo descubriremos. — The girl who lived. (@DulchVillalobos) September 9, 2025

Aunque aún no se sabe toda la verdad, lo que sí es una realidad es que, los internautas no perdonan y las redes siguen encendidas en espera de lo que el creador de contenido tiene que contar.