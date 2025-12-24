Protagonista de El Manual de Ned subió video de cómo ayuda al ex actor que vive en la calle

Uno de los casos más virales de las últimas semanas tiene como protagonistas a ex estrellas de una serie infantil-juvenil de antaño que se transmitía en Nickelodeon. Y es que trascendieron unas imágenes donde un actor de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned estaba en situación de calle. Hoy, otro de aquellos jóvenes actores, compartió cómo le ayudó para pasar esta época navideña en un sitio caliente y con cuidados generales. Este es el caso de Tylor Chase y cómo terminó en una delicada situación.

¿Quién es el actor que se encuentra en tan delicada situación?

El nombre del actor que se viralizó por vivir en las calles de California en Estados Unidos, es Tylor Chase. Él interpretó a Martin Qwerly, quien fue uno de los personajes más queridos de aquella serie transmitida en dicho país entre 2004 y 2007. Sin embargo, las redes descubrieron que el hombre de 36 años hoy vive como vagabundo.

Aunque se inició una movilización en el mundo digital, incluso la madre de Chase indicó que no debían darle dinero, pues él ha vivido en problemas con las adicciones. Por lo que allí entró a escena Daniel Curtis Lee, quien fue uno de los protagonistas de dicho programa. Él ya se involucró de lleno con el caso y quiere ayudar de una forma real a un hombre que requiere rehabilitación.

Pero por el momento, compartió unas imágenes donde se ve cómo fue por Tylor Chase, le dio de comer y le pagó unos días para estar en un hotel. Esto con la intención de que en el fin de año pase un tiempo de paz y armonía en un sitio caliente y con todos los cuidados posibles.

¿Quién es el actor Daniel Curtis Lee?

Este hombre tiene 34 años y es identificado como un actor y rapero nacido en los Estados Unidos. En tiempos recientes se ha hecho bastante viral entre el público mexicano, pues se enteró que en México el show de El Manual de Ned es muy querido. Entonces aprovechó eso para compartir que sabe hablar español e incluso tener una relación cercana con Drake Bell, que es un caso similar donde en este país encontró refugio ante complicaciones personales.

Ahora, Daniel ha tomado un protagonismo total en este caso, esperando ayudar a su ex compañero. Se buscará pagarle un centro de rehabilitación y darle un apoyo económico, siempre y cuando termine su proceso de desintoxicación. Además, se indica que Tylor quiere comenzar con la vida de streamer de videojuegos. Las redes esperan que todo eso se concrete, pues el mundo de las adicciones es muy complicado de sortear positivamente.