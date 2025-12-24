Recientemente se confirmó que el influencer Jaime Toral fue detenido en Puebla por el caso de Doña Lety , una mujer de la tercera edad que es viral en TikTok por hacer contenido de comedia. No obstante, lo que comenzó como humor se convirtió en un calvario, pues se reveló que Doña Lety era privada de su libertad, por Jaime Toral, para crear contenido. A continuación, te explicamos más a detalle el caso de Doña Lety, quién es el influencer detenido y de qué se le acusa exactamente.

El caso de Doña Lety y su éxito en TikTok

Doña Lety ha sido una de las personalidades con mayor impacto en TikTok durante los últimos años. Videos en los que comparte situaciones específicas de su día a día, acompañadas de icónicas frases, rápidamente se hicieron virales en internet. Sin embargo, lo que las redes sociales no veían, era que Doña Lety estaba siendo obligada a grabar tales videos por el influencer, Jaime Toral, quien la privó de su libertad a costa de la monetización.

En un descuido de Toral, Doña Lety logró escapar. La mujer buscó ayuda en casa de un vecino, a quien le reveló que había sido privada de su libertad, y no tenía acceso a comida ni agua. Afortunadamente, el vecino se puso en contacto con las autoridades y Doña Lety fue rescatada por la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal de Tantoyuca, Veracruz, en septiembre de 2024.

¿Quién es Jaime Toral, el influencer detenido por el caso de Doña Lety?

Una vez que Doña Lety fue liberada, la mujer identificó a un hombre de apellido Toral como el responsable de su situación. Rápidamente, el mundo del internet vinculó a Jaime Toral al caso, pues el influencer residía en el mismo municipio que Doña Lety, además de que en algunas ocasiones salió a desmentir la supuesta muerte de la mujer y también salían en videos juntos, por lo que ya había un vínculo como precedente.

Jaime Torales se hizo famoso en TikTok por compartir videos de entretenimiento y labor social, en los que, supuestamente, brindaba ayuda a las personas más necesitadas de Tantoyuca. De hecho, Doña Lety fue un personaje recurrente en sus videos. No obstante, la situación era completamente diferente, pues Torales se aprovechaba de estas personas para monetizar.

Así fue la detención de Jaime Toral

Jaime Toral fue detenido el 22 de diciembre en el municipio de Zacapoaxtla, en Puebla, luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitiera una ficha de búsqueda y captura en su contra. Tras su detención, el influencer fue trasladado al Juzgado Calificado de Zacapoaxtla. Actualmente, se le acusa de trata de personas por el caso de Doña Lety. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Veracruz para seguir con el proceso legal.