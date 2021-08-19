FOTOS: Alessandra Rosaldo, una artista llena de talento y éxitos.

Alessandra Rosaldo es una actriz, cantante y compositora mexicana que ha alcanzado un alto nivel de éxitos dentro del espectáculo de nuestro país, y te contaremos más de ella en esta gran galería que preparamos para ti.

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Alessandra Rosaldo nació en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 1971, y desde siempre, estuvo rodeada por la música y por la actuación. Con tan solo 12 años, Alessandra empezó a participar en distintos coros infantiles, e incluso tuvo un papel en una película. Tiempo después, ella se convirtió en una de las cantantes de respaldo más solicitadas por diversos artistas, y eso le permitió viajar por toda Latinoamérica al lado de Lucero y con el grupo Caló.

Algunso años después, uno de sus amigos se acercó con ella para proponerle formar un trío musical, y ella aceptó. Ese dúo se conocería como Sentidos Opuestos, una de las agrupaciones musicales más famosas y exitosas de nuestro país, y de toda Latinoamérica.

Gracias a esa agrupación, Alessandra también se consagró como una de las mejores compositoras de la música en español, abriéndose puerta a participar en bandas sonoras de películas internacionales de las productoras más grandes e importantes del cine.

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El teatro tampoco ha sido ajeno a la carrera de Alessandra, y ella ha podido participar en distintas puestas en escena en diversos países del continente americano.

Alessandra Rosaldo también ha podido convertirse en conductora de programas de concursos para uno de los canales más importantes de Estados Unidos. Además, ella ha podido participar en diferentes programas de concursos de la televisión en México.