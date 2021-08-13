FOTOS: Belinda está por cumplir año más de vida, y de puros éxitos.

Belinda es una de las más grandes artistas de nuestro país, y el mundo entero. Además, se ha vuelto todo un ícono en los escenarios, en las redes sociales y en los círculos de moda más exclusivos de todo el mundo. Está por cumplir un año más de vida y de éxitos, y nosotros queremos celebrarla con esta gran galería que tenemos preparada para ti.

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Belinda nació el 15 de agosto de 1989 en España, pero su familia llegó a México cuando ella tenía tan solo 4 años. Desde que tuvo 10 años, Belinda comenzó con sus participaciones dentro de la televisión, teniendo papeles pequeños en diversos programas de México. Años más tarde, pudo tener la oportunidad de firmar un contrato con una de las disqueras más importantes de la música, y comenzó con las grabaciones de sus primeros temas musicales.

Gracias a ello, la popularidad de Belinda aumentó cada vez más entre los críticos y el público en general, y se le empezó a considerar como la “Princesa del Pop”. Además de todo esto, su vida siempre ha estado en el ojo público, haciendo que la conexión con sus fanáticos sea aún mayor.

Aunque Belinda tenía un paso firme dentro de la música, no dejó de lado su faceta de actriz, y cada vez tuvo más oportunidades, hasta que pudo obtener papeles protagónicos en los proyectos más importantes de la televisión en México, e incluso en películas de las productoras internacionales más importantes de todo el medio.

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Pero eso no ha sido todo lo que ha hecho Belinda durante su vida. También se ha convertido en una filántropa, ya que apoya a diversas causas humanitarias. Una de las más importantes es la lucha que ha llevado en contra del cáncer infantil.

Los éxitos no han sido pocos para Belinda, y por eso se ha convertido en todo un ícono de la cultura popular.