FOTOS: Alex Fernández, y el talento de la Dinastía Fernández.

Alex Fernández es el hijo de Alejandro Fernández, “El Potrillo”, y al igual que él, Alex tiene muchísimo talento musical. Te contaremos más de él y de su carrera en esta gran galería que tenemos preparada para ti.

Alex nació el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México, y de siempre estuvo rodeado de música gracias a su padre, Alejandro Fernández, y su abuelo, Vicente Fernández.

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A pesar de que heredó todo el talento vocal de su padre, Alex ha repetido en diversas ocasiones que es muy distinto a “El Potrillo”. Él también ha querido incursionar en la música regional mexicana, y lo ha logrado, con una gran aceptación por parte los críticos, y del mismo público. A pesar de su corta edad, ha podido comenzar una gran carrera dentro de la música, y fuera de ella. Alex ha emprendido su propio negocio de pastelería, teniendo un éxito rotundo desde la apertura hasta este día.

Antes de incursionar en los escenarios de nuestro país, estuvo trabajando muy cerca de su padre en su empresa, y cuando él decidió que era momento de empezar su carrera, tuvo que encontrar la manera de poder llevar ambas cosas sin descuidar nada de lo que había logrado.

Durante toda su carrera ha estado acompañado de su padre y de su abuelo, que han sido dos de los más grandes apoyos que ha podido tener en su vida. Además, siendo parte de la Dinastía Fernández, Alex Fernández ha tenido que demostrar que el talento sí es algo de familia, y tiene una voz tan característica como la de sus antecesores.

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Ha podido colaborar con distintos artistas, y tiene claro que quiere seguir en el mundo del espectáculo, de la música y de todos los negocios.