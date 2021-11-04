FOTOS: Penélope y Flor llegaron a la gran final de El Gran Chef.

La cocina de El Gran Chef estuvo llena de talento culinario, mucho fuego y una pasión impresionante. Los jueces no tuvieron un trabajo sencillo al elegir a los ganadores de cada duelo, pero Penélope Menchaca y Flor Rubio fueron las participantes capaces de conquistar a los paladares de cada uno de los miembros del jurado con sus platillos y su habilidad en la cocina.

Ambas tuvieron que preparar una receta que ellas se supieran durante la gran final de El Gran Chef, para que Penélope Menchaca acabara llevándose el triunfo en la cocina de nuestro programa. El concurso de cocina fue todo un viaje culinario lleno de sabor, y cada uno de los participantes dio explicaciones increíbles acerca de sus platillos y de la inspiración necesaria para cocinarlos y prepararlos.

Los mejores atuendos de Rosalía

Aquí te vamos a decir todo lo que no sabías de nuestras dos finalistas.

PENÉLOPE MENCHACA

Penélope es una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana y de Estados Unidos. Nació en la Ciudad de México, pero su carrera y distintos proyectos artísticos la llevaron hasta Estados Unidos. En ese país, Penélope se posicionó como la conductora latina preferida del público, y pudo tener proyectos que duraron muchos años. Ella también tiene la habilidad vocal y fue por eso que también perteneció a un grupo musical en los inicios de su carrera. Penélope tiene muchos talentos y la literatura es uno de ellos, ya que ella cuenta con un libro de su autoría que se convirtió en un éxito entre el público.

El verdadero estado de Vicente Fernández

FLOR RUBIO

Flor Rubio es una de las reporteras de espectáculos más reconocidas de nuestro país, y ella tiene una gran trayectoria en la televisión y en la prensa mexicana. Además de haber participado en distintos proyectos de televisión, Flor también ha logrado tener una gran trayectoria en la radio mexicana, y todo lo que ha logrado en los medios de comunicación ha sido por su trabajo y esfuerzo que comenzó desde una edad muy temprana.