FOTOS: Rosalía estuvo en México y te mostramos sus mejores atuendos.

Rosalía es una de las artistas urbanas más importantes del momento, y estuvo en nuestro país hace poco. Todos pudimos ver los mejores momentos durante su estancia en México, además de sorprendernos con sus atuendos espectaculares. Aquí te mostraremos una selección de los que más nos han gustado y te diremos algunas cosas que tal vez no sabías de Rosalía.

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¿QUIÉN ES ROSALÍA?

Rosalía es una artista urbana que ha podido alcanzar un gran estatus dentro de los críticos especializados y el público en general. Aunque solo cuente con dos materiales discográficos, ha bastado para que muchos noten el potencial que tiene la cantante con su corta pero gran carrera en los escenarios. Rosalía también ha podido colaborar con algunos de los más grandes artistas de la música urbana y de otros géneros. Ella también ha podido marcar tendencia fuera de los escenarios y está preparando el lanzamiento de su nuevo material discográfico.

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LO QUE TAL VEZ NO SABÍAS DE ROSALÍA

Rosalía es una artista española que intentó comenzar su carrera a loas 15 años de edad. Ingresó a un casting para un reality show de España, pero fue rechazada por los jueces. Ella pudo tener acceso a diferentes academias musicales hasta que pudo encontrar un sonido propio. En redes sociales también es toda una celebridad y cuenta con miles de seguidores. Sus atrevidos atuendos y maneras de arreglarse las uñas también han marcado tendencia entre los especialistas de moda, haciendo que Rosalía se una artista que abarca diversas industrias.

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Ella ha participado en el cine y es una “Chica Almodóvar”, ya que partició en una película del director español. Rosalía también ha compartido en redes sociales de su nueva afición que es la equitación y contó que descubrió esta actividad durante el inicio de la pandemia de COVID.19.