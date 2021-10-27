FOTOS: Samo y el lanzamiento de su tema musical "Para encontrarme".

Samo está estrenando su nuevo sencillo titulado “Para encontrarme” y estuvo con nosotros en el programa durante el fin de semana para contarnos la manera en la que él pudo encontrar la inspiración para escribir un tema muy personal y que tiene como objetivo tratar de ayudar a todas las personas que se pueda.

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Samo tuvo un duro momento en la pandemia y quiso encontrar la manera de poder encontrar un mensaje de mucha fuerza y de amor propio para los tiempos tan complicados que todos enfrentamos. Él asegura que se tuvo que perder dentro de sus pensamientos de tristeza, soldedad y la inestabilidad para poder encontrarse y reconocer el punto de balance entre todas las cosas que pueden agobiar nuestro día a día. La canción que nos presentó es la prueba de que esto es posible.

Además, Samo pudo contarnos la manera en la que ha visto todo su camino dentro de la industria musical y cómo ha podido dividir su carrera musical y su vida personal. Este tema ayudó a Samo a entender más de la soledad y él dejó de temerle. También nos contó cómo tuvo una gran revelación durante esos momentos solo y encontró la manera de empoderarse, sin importar que estuviera acompañado o no.

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Samo aseguró que en este momento se siente más libre que antes y que este mensaje de fuerza y amor propio ha funcionado de una gran manera para él, y espera que también pueda funcionar para el público que lo sigue y que lo necesita.

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¿QUÉ ES LO QUE SIGUE PARA SAMO?

Samo tiene distintas fechas en todo el territorio nacional. Además, él no es ajeno a lo que ha sucedido en su lugar de origen que es Veracruz, y también nos contó cómo planea ayudar a las zonas que han sido afectadas por los distintos fenómenos naturales que se han presentado en ese lugar.