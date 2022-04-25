Horóscopo de hoy Aries lunes 25 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Aries en el amor

En toda relación sentimental, hay un momento en el que algo se para. Parecerá que el tiempo se detiene, pero simplemente te ofrecerá un poco más de espacio para reflexionar y seguir avanzando si así lo deseas. Por el contrario, si no estás dispuesto a seguir en la misma dinámica que hasta la fecha, es hora de tomar una decisión.

Aries en el trabajo

Cumple con las normas que te dicta tu empresa y no te distraigas de tus metas. Será mucho más sencillo que consigas enfrentarte a tus propios retos personales a medida que te vayas haciendo con todo lo que está por llegar.