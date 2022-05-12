Horóscopo de hoy Tauro jueves 12 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Moderación. Los Ángeles aconsejan aprender de equilibrio, paciencia y confianza para resolver problemas. El estilo de vida debe ser tal que no conlleve extremos. Que no son buenos para ti. Haz una cuidadosa introspección. Por ejemplo, si decides atacar un exceso de peso con un hambre severa, es muy probable que regreses al exceso.

Piensa cuales son las áreas de tu vida en donde eres más obsesivo de lo necesario, si no puedes especificarlo pregúntale a tus amigos, que seguramente podrán verlo y te habrán dado señales o habrán querido hablarte al respecto.