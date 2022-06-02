Horóscopo de hoy Tauro jueves 2 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Tauro el trabajo

Día cargado de éxito en lo laboral o económico de principio a fin, aun así, no debes dejar pasar oportunidades ya que hay situaciones que necesitarán revisión de tu parte para tener mejores resultados. Llegarán nuevos compañeros o socios con los cuales seguirás creciendo. Se abre un nuevo periodo de estabilidad en lo financiero.

Tauro y los Ángeles

Anael el Arcángel te dice hay que hacer revisiones importantes, algunas personas estarán considerando recibir apoyo en forma de terapia para cerrar un ciclo o capítulo.

Tauro en el amor

Los solteros conocerán o vivirán un nuevo romance con grandes posibilidades de estabilizarse. Los casados estarán revisando la relación para mejoras.