Caso Paco de la O y Gaby Platas: ¿Qué es una orden de restricción y el actor podría ir a la cárcel si la rompe?

Gaby Platas, una de las actrices más reconocidas en México, recientemente manifestó en redes sociales que ya cuenta con una restricción de forma permanente en contra de su exesposo, Paco de la O. Aquí te contamos en qué consiste esta acción legal y qué consecuencias pueden haber si hay algún incumplimiento.

¿Qué es una orden de restricción y qué consecuencias tiene no cumplirla?

Una orden de restricción, también conocida como órden de alejamiento es una forma de proteger de manera legal a una persona que puede ser víctima de un delito o daño por parte de otra persona. Se realiza cuando se busca salvaguardar la integridad de una persona y mantenerla fuera de peligro. Algunos de los casos más conocidos entre los que destacan poner una restricción en contra de una persona son aquellos que tienen que ver con violencia familiar o de pareja (aunque hay más). Sin embargo, respecto al caso de Gaby Platas y Paco de la O, esta última fue la razón por la que la actriz cuenta con dicha orden para que su ex pareja no pueda dañarla.

Entre las medidas de una orden de restricción destacan: No acercarse o comunicarse con la víctima, limitarse a acudir a su casa, no vivir en el mismo hogar, entregar todo tipo de pertenencias personales a la víctima, no molestar e intimidar, no vigilar, entre otras. De no cumplirse las consecuencias podrían ser: amonestación judicial, multas de dinero, arresto de hasta 36 horas y en casos muy específicos podía haber prisión preventiva justificada, esto si la víctima demuestra el peligro en el que se encuentra.

¿Por qué Gaby Platas puso una orden de restricción a Paco de la O?

La reconocida actriz comunicó que actualmente cuenta con medidas legales de protección como lo es la orden de restricción permanente, esto debido a que su ex pareja la volvió a contactar.

Gaby ha señalado en diversas entrevistas que dentro del matrimonio que tuvo con Paco de la O, el cual duró diez años, hubo no solo infidelidad, sino abusos y violencia. Actualmente ya cuenta con medidas de protección legal. Respecto a la postura de Paco, el actor ha señalado que pronto dará su propia versión de los hechos.