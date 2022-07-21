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Horóscopo de hoy Tauro jueves 21 de julio de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Abraza ese amor, quédate con la enseñanza y eleva tus alas frente a los muros que construyes con tus miedos.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en el amor

Sé que a veces, en presencia de una situación difícil puedes perder la fe, sé que la preocupación puede hacer que sientas temor y desconfianza. Sé que el miedo no cesa de mostrarte, a través de tus aprendizajes, el dolor, la tristeza, el desamor... El polo opuesto a tu luz. Sé que quizás ahora mismo, tu corazón se siente desprotegido, abandonado o con dudas. Pero también sé que el dolor y el amor tienen un propósito, una enseñanza. Pequeño guerrero, a veces hay que librar batallas que nos lleven a reconocer nuestra verdadera naturaleza: el amor.

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