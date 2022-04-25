Horóscopo de hoy Tauro lunes 25 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Es el tiempo presente el que te está alejando de ciertas preocupaciones a largo plazo. Como si fueras capaz de encontrar un marcado equilibrio de fuerzas, deberás darte un tiempo para realizar algunos cambios. El amor merece a partir de este día un poco más de arraigo en el presente para que puedas ponerte en pie o incorporarte fácilmente.

Podrás contratar a ese alguien para poder salir adelante. Quizá tengas que visualizarlo de una manera diferente o simplemente te rindas ante una evidencia que podría acabar siendo la que marque el inicio de algo mejor. Empieza desde cero a rodearte de personas positivas como hasta la fecha.