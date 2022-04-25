Horóscopo de hoy Tauro lunes 25 de abril de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Cambia de energía, de aspecto.
Tauro en la vida
Es el tiempo presente el que te está alejando de ciertas preocupaciones a largo plazo. Como si fueras capaz de encontrar un marcado equilibrio de fuerzas, deberás darte un tiempo para realizar algunos cambios. El amor merece a partir de este día un poco más de arraigo en el presente para que puedas ponerte en pie o incorporarte fácilmente.
Podrás contratar a ese alguien para poder salir adelante. Quizá tengas que visualizarlo de una manera diferente o simplemente te rindas ante una evidencia que podría acabar siendo la que marque el inicio de algo mejor. Empieza desde cero a rodearte de personas positivas como hasta la fecha.