Carl Rogers, psicólogo estadounidense: “La buena vida es un proceso, no un estado del ser. Es una dirección, no un destino”

La psicología es una disciplina que surgió para dar respuesta a interrogantes que se presentan a medida que evolucionamos y las relaciones sociales se transforman, según señala la Corporación Universitaria Iberoamericana.

Noticias Michoacán del 15 de julio 2026

Esta entidad hace referencia a preguntas como por qué actuamos de cierta manera, por qué sentimos lo que sentimos o por qué tomamos las decisiones que tomamos. Ante estas, las investigaciones de psicólogos y psicólogas han permitido elaborar procedimientos que ayudan a responderlas.

El legado de Carl Rogers

Son muchos los profesionales que podemos destacar en este campo y uno de ellos es el psicólogo estadounidense Carl Rogers, señalado como uno de los más influyentes del siglo XX y como el principal exponente de la psicología humanista. Su mayor legado ha sido revolucionar la psicoterapia al desplazar al terapeuta como la única autoridad y colocar al paciente en el centro del proceso.

Diversas fuentes señalan que las ideas de Carl Rogers transformaron profundamente la educación, la resolución de conflictos internacionales y las relaciones humanas. En síntesis, su legado es la convicción de que el ser humano, al sentirse plenamente comprendido y aceptado tal como es, encuentra de manera natural el camino para sanar y evolucionar.

Carl Rogers y una frase para pensar

“La buena vida es un proceso, no un estado del ser. Es una dirección, no un destino” es una de las frases más destacadas de Carl Rogers. Con ella, el psicólogo estadounidense sintetiza la idea de que el bienestar no es un trofeo que se consigue y se guarda en una vitrina, sino una forma activa y fluida de transitar el camino de nuestra vida.

Esta frase tiene una gran vigencia en el presente y es que con ella Carl Rogers revela que la "buena vida" no consiste en alcanzar un estado de perfección estática, sino que es un movimiento constante que requiere valentía, flexibilidad y una profunda honestidad con uno mismo.