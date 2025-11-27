Estos son los signos más y menos compatibles en el amor
Es importante que lo tengas en cuenta para saber con quiénes tendrás más química.
El amor es un encuentro vibracional que la astrología define como dos almas que se reconocen, se atraen o se desafían. Hay fuerzas ocultas que fluyen en este vínculo y afecta a los signos zodiacales.
Cada uno de los signos del zodiaco tiene una intensidad propia para amar. Hay quienes se entregan con fuego, algunos cuidan con ternura y otros conectan desde la mente o la libertad. Así es que nacen compatibilidades que fluyen naturalmente y otras que sacan a la luz lecciones necesarias para crecer. Comprender estas dinámicas nos permite amar mejor, con conciencia, respeto y magia.
¿Cuáles son los signos más y menos compatibles?
Aries
Compatibles con: Leo y Sagitario — ya que comparten energía de fuego, pasión y ritmo acelerado.
Menos compatibles con: Cáncer y Capricornio — su sensibilidad o rigidez frenan su impulso natural.
Tauro
Compatibles con: Virgo y Capricornio — entre ellos entienden su necesidad de estabilidad y seguridad emocional.
Menos compatibles con: Leo y Acuario — chocan por orgullo, libertad y formas opuestas de amar.
Géminis
Compatibles con: Libra y Acuario — son signos que se conectan desde la mente, el diálogo y el humor.
Menos compatibles con: Virgo y Piscis — se frustran ante la dispersión o emotividad excesiva.
Cáncer
Compatibles con: Escorpio y Piscis — ellos sienten, intuyen y aman desde la profundidad emocional.
Menos compatibles con: Aries y Libra — lo que ocurre es que uno necesita refugio, los otros más independencia.
Leo
Compatibles con: Aries y Sagitario — comparten pasión, diversión y brillo mutuo sin apagarse.
Menos compatibles con: Tauro y Escorpio — tensiones por terquedad o intensidad posesiva.
Virgo
Compatibles con: Tauro y Capricornio — estos signos valoran el orden, la constancia y la construcción en pareja.
Menos compatibles con: Géminis y Sagitario — son impredecibles para su naturaleza metódica.
Libra
Compatibles con: Géminis y Acuario — mantienen equilibrio, conversación y libertad afectiva.
Menos compatibles con: Cáncer y Capricornio — demandan emocional o estructuralmente demasiado.
Escorpio
Compatibles con: Cáncer y Piscis — hay una conexión emocional profunda, lealtad y misterio compartido.
Menos compatibles con: Leo y Acuario — luchas de poder y diferencias en la expresión del amor.
Sagitario
Compatibles con: Aries y Leo — estos son signos comparten aventura, pasión y entusiasmo por la vida.
Menos compatibles con: Virgo y Piscis — se sienten limitados o confundidos por su sensibilidad.
Capricornio
Compatibles con: Tauro y Virgo — compromiso, metas claras y crecimiento sólido.
Menos compatibles con: Aries y Libra — más impulsivos y menos constantes en el vínculo.
Acuario
Compatibles con: Géminis y Libra — comparten la libertad mental, creatividad y conexión intelectual.
Menos compatibles con: Tauro y Escorpio — diferencias en control, tiempo y necesidades emocionales.
Piscis
Compatibles con: Cáncer y Escorpio — son signos con amor espiritual, emocional y de entrega profunda.
Menos compatibles con: Géminis y Sagitario — racionalidad o desapego que hiere su sensibilidad.