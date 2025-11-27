Estos son los signos más y menos compatibles en el amor

El amor es un encuentro vibracional que la astrología define como dos almas que se reconocen, se atraen o se desafían. Hay fuerzas ocultas que fluyen en este vínculo y afecta a los signos zodiacales.

Cada uno de los signos del zodiaco tiene una intensidad propia para amar. Hay quienes se entregan con fuego, algunos cuidan con ternura y otros conectan desde la mente o la libertad. Así es que nacen compatibilidades que fluyen naturalmente y otras que sacan a la luz lecciones necesarias para crecer. Comprender estas dinámicas nos permite amar mejor, con conciencia, respeto y magia.

¿Cuáles son los signos más y menos compatibles?

Aries

Compatibles con: Leo y Sagitario — ya que comparten energía de fuego, pasión y ritmo acelerado.

Menos compatibles con: Cáncer y Capricornio — su sensibilidad o rigidez frenan su impulso natural.

Tauro

Compatibles con: Virgo y Capricornio — entre ellos entienden su necesidad de estabilidad y seguridad emocional.

Menos compatibles con: Leo y Acuario — chocan por orgullo, libertad y formas opuestas de amar.

Géminis

Compatibles con: Libra y Acuario — son signos que se conectan desde la mente, el diálogo y el humor.

Menos compatibles con: Virgo y Piscis — se frustran ante la dispersión o emotividad excesiva.

Cáncer

Compatibles con: Escorpio y Piscis — ellos sienten, intuyen y aman desde la profundidad emocional.

Menos compatibles con: Aries y Libra — lo que ocurre es que uno necesita refugio, los otros más independencia.

Canva Estos signos se atraen mucho más.

Leo

Compatibles con: Aries y Sagitario — comparten pasión, diversión y brillo mutuo sin apagarse.

Menos compatibles con: Tauro y Escorpio — tensiones por terquedad o intensidad posesiva.

Virgo

Compatibles con: Tauro y Capricornio — estos signos valoran el orden, la constancia y la construcción en pareja.

Menos compatibles con: Géminis y Sagitario — son impredecibles para su naturaleza metódica.

Libra

Compatibles con: Géminis y Acuario — mantienen equilibrio, conversación y libertad afectiva.

Menos compatibles con: Cáncer y Capricornio — demandan emocional o estructuralmente demasiado.

Escorpio

Compatibles con: Cáncer y Piscis — hay una conexión emocional profunda, lealtad y misterio compartido.

Menos compatibles con: Leo y Acuario — luchas de poder y diferencias en la expresión del amor.

Sagitario

Compatibles con: Aries y Leo — estos son signos comparten aventura, pasión y entusiasmo por la vida.

Menos compatibles con: Virgo y Piscis — se sienten limitados o confundidos por su sensibilidad.

Capricornio

Compatibles con: Tauro y Virgo — compromiso, metas claras y crecimiento sólido.

Menos compatibles con: Aries y Libra — más impulsivos y menos constantes en el vínculo.

Acuario

Compatibles con: Géminis y Libra — comparten la libertad mental, creatividad y conexión intelectual.

Menos compatibles con: Tauro y Escorpio — diferencias en control, tiempo y necesidades emocionales.

Piscis

Compatibles con: Cáncer y Escorpio — son signos con amor espiritual, emocional y de entrega profunda.

Menos compatibles con: Géminis y Sagitario — racionalidad o desapego que hiere su sensibilidad.

