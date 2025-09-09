¿Cómo afectará a tu signo del zodiaco el Urano retrógado en Géminis?

El sábado 6 de septiembre marcó el inicio de la etapa retrógrada de Urano en Géminis. Y la realidad es que eso traerá cambios que probablemente no sean bien recibidos por las personas. Ante eso, esto es lo que debes hacer para recibir este impacto que puede resultar negativo según tu signo del zodiaco. Por ello hay que prestar atención a la guía que se coloca a continuación.

¡Cuidado con mercurio retrógrado! ¿Cómo hacerle frente a los efectos? Checa este ritual podrás combatirlos TV Azteca [VIDEO] Del 18 de julio al 11 de agosto, mercurio estará retrógrado sobre el signo de Leo, pero no te preocupes; con este ritual podrás hacer frente a los incómodos efectos.

Te puede interesar - ¿Cuál es el signo del zodiaco más bello del horóscopo?

¿Cómo afectará esta nueva etapa a cada signo del zodiaco?

La intensidad de este nuevo proceso de la astrología puede impactar de manera bastante hostil. Pero manteniendo la calma y enfocando la energía, es muy probable que haya posibilidad de sortear de la mejor manera las pruebas. Y sin más, aquí el estatus de cada signo zodiacal de cara a los siguientes días.

Aries

Este signo del zodiaco debe estar dispuesto a recibir noticias de todo tipo. Lo inesperado inundará la rutina y eso se requerirá de facilidad de adaptación o se sufrirá demasiado.

Piscis

En el caso de estas personas las sorpresas llegarían en el ámbito familiar. Sin embargo, es la oportunidad perfecta de salir de dinámicas que no beneficien tu bienestar personal. Se deben tomar decisiones contundentes.

Tauro

El estrés de los siguientes días deberá sortearse aprendiendo a modificar algunos sitios donde se invierte tu dinero. Y muy probablemente algún gasto extra aparezca, por eso debemos acudiar a la paciencia. Todo se acomodará.

Acuario

Estos cambios serán de los más benéficos para estas personas, pues esto las invitará a salir de su vida tan estructurada. Es momento de buscar más libertad y creatividad.

Géminis

Con el Urano retrógrado en su signo la sacudida que sentirás en todos los aspectos será un golpe muy duro. Las dudas, peleas y conflictos internos serán vitales para decidir quién ser en el futuro inmediato.

Capricornio

Tal vez con menos impacto en todos los aspectos de tu vida, pero este signo del zodiaco tendrá cambios que pueden llevarse con bastante ligereza. Sin embargo, se requiere de un alto nivel de adaptación.

Cáncer

La carga emocional será clave en tu vida en los siguientes días. Los recuerdos, anhelos y sueños podrán moverte a tomar decisiones. La intuición te dirá que lo hagas, está en ti en tomar el riesgo.

Sagitario

No hay manera de atraparte en la rutina, pues la libertad te hablará al oído para volar con ella. Obviamente esto se concretará si te atreves a tomar las decisiones necesarias.

Leo

Este es otro de los signos del zodiaco que vivirá los cambios de forma bastante positiva. Los movimientos se darán en tus relaciones, abriéndote la oportunidad de conectar con más personas y sitios donde diariamente te desenvuelves.

Escorpio

Aquí la carga emocional podría causar estragos, pues los movimientos se darán en lo económico y en heridas que parecían haberse curado. Deberías mantener la calma, tener paz y buscar tranquilidad que te permitan avanzar sin lastimarte a ti mismo.

Virgo

Los inesperados cambios claramente te harán dudar de todo y todos, sin embargo puede ser esa chance de recuperar la pasión por algunos hobbies que abandonaste.

Libra

Muy probablemente algunas puertas que te causaban mucha emoción se cierren. Eso no significa que esto será así siempre, sin embargo es momento de fortalecerse y seguir adelante. La vida no siempre es tan severa.

Seguir leyendo - Toda la información de los signos del zodiaco aquí está.