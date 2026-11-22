Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 23 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 23 de noviembre de 2026

Hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: el comienzo de la temporada Sagitario despierta tus ganas de explorar, aprender y animarte a nuevos desafíos. Una propuesta vinculada con un viaje o proyecto personal podría abrirte posibilidades interesantes.

el comienzo de la temporada Sagitario despierta tus ganas de explorar, aprender y animarte a nuevos desafíos. Una propuesta vinculada con un viaje o proyecto personal podría abrirte posibilidades interesantes. Tauro: será un buen día para revisar tus compromisos económicos y evitar decisiones apresuradas. En tus relaciones, una charla sincera te permitirá resolver una inquietud que venías guardando.

será un buen día para revisar tus compromisos económicos y evitar decisiones apresuradas. En tus relaciones, una charla sincera te permitirá resolver una inquietud que venías guardando. Géminis: las relaciones ocupan un lugar importante y podrías encontrar mayor claridad en un vínculo afectivo. Escucha otras opiniones antes de cerrar un acuerdo laboral o financiero.

las relaciones ocupan un lugar importante y podrías encontrar mayor claridad en un vínculo afectivo. Escucha otras opiniones antes de cerrar un acuerdo laboral o financiero. Cáncer: procura organizar tus actividades y no sobrecargar tu agenda. Un cambio en la rutina puede ayudarte a recuperar energía y mejorar el ambiente en el trabajo.

procura organizar tus actividades y no sobrecargar tu agenda. Un cambio en la rutina puede ayudarte a recuperar energía y mejorar el ambiente en el trabajo. Leo: la temporada Sagitario favorece tu creatividad, el romance y las actividades que te permiten disfrutar. Una idea que tenías pendiente podría convertirse en una oportunidad para generar nuevos ingresos.

la temporada Sagitario favorece tu creatividad, el romance y las actividades que te permiten disfrutar. Una idea que tenías pendiente podría convertirse en una oportunidad para generar nuevos ingresos. Virgo: será conveniente prestar atención a los asuntos familiares y buscar tranquilidad en tu hogar. Evita gastos innecesarios y dedica tiempo a recuperar el equilibrio emocional.

será conveniente prestar atención a los asuntos familiares y buscar tranquilidad en tu hogar. Evita gastos innecesarios y dedica tiempo a recuperar el equilibrio emocional. Libra: las conversaciones y los encuentros pueden acercarte noticias positivas o una propuesta interesante. Expresa tus sentimientos con claridad y no dejes que una diferencia menor afecte un vínculo importante.

las conversaciones y los encuentros pueden acercarte noticias positivas o una propuesta interesante. Expresa tus sentimientos con claridad y no dejes que una diferencia menor afecte un vínculo importante. Escorpio: el día invita a ordenar tus prioridades y evaluar cómo administras tus recursos. No descuides el descanso por atender responsabilidades que pueden esperar.

el día invita a ordenar tus prioridades y evaluar cómo administras tus recursos. No descuides el descanso por atender responsabilidades que pueden esperar. Sagitario: con tu temporada zodiacal en marcha, sentirás un impulso renovado para tomar decisiones y comenzar proyectos. Tu entusiasmo puede favorecer los encuentros afectivos y abrirte nuevas oportunidades.

con tu temporada zodiacal en marcha, sentirás un impulso renovado para tomar decisiones y comenzar proyectos. Tu entusiasmo puede favorecer los encuentros afectivos y abrirte nuevas oportunidades. Capricornio: será importante bajar el ritmo y tomar distancia de las preocupaciones que generan desgaste. Una revisión de tus gastos te ayudará a planificar con mayor seguridad.

será importante bajar el ritmo y tomar distancia de las preocupaciones que generan desgaste. Una revisión de tus gastos te ayudará a planificar con mayor seguridad. Acuario: una amistad o contacto profesional podría acercarte una propuesta para trabajar en equipo. También será una buena jornada para fortalecer vínculos y compartir actividades que te hagan bien.

una amistad o contacto profesional podría acercarte una propuesta para trabajar en equipo. También será una buena jornada para fortalecer vínculos y compartir actividades que te hagan bien. Piscis: el comienzo de la temporada Sagitario activa tus ambiciones y te impulsa a buscar reconocimiento por tu esfuerzo. Organiza tus objetivos con paciencia y evita asumir más responsabilidades de las que puedes manejar.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre