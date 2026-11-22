Si quieres averiguar qué te deparan los astros hoy lunes 23 de noviembre te compartimos el horóscopo de Nana Calistar, quien te dicta los peligros y beneficios que tendrás en el inicio de semana.

Predicciones para Aries hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Un aviso de última hora podría moverte los planes. Lee hasta abajo antes de hacer corajes, que ahí puede venir la solución. Si te invitan a algo que se sale de tu presupuesto, propón otro plan. Y si un chiste con alguien más ya le incomoda a tu pareja, hablen de eso antes de volverlo costumbre

Predicciones para Tauro hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Si siempre cruzas media ciudad para ver a alguien, propón que esta vez se encuentren a la mitad. Si se le hace mucho, imagínate lo que tú llevas haciendo desde hace meses. Y si por la noche extrañas a alguien de tu familia, mándale un audio para que lo escuche al despertar

Predicciones para Géminis hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Si andan diciendo que tu proyecto ya se enfrió, aprovecha la primera oportunidad para enseñar lo que ya funciona. Una amistad podría necesitar que la escuches un rato. Y antes de salir de la reunión, revisa que traigas las llaves y el celular. El coqueteo sale más barato si no tienes que cambiar la chapa

Predicciones para Cáncer hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Antes de aceptar algo que te va a cambiar los horarios, piensa cómo te quedaría un martes cualquiera. Una amistad podría tantear si te gusta. Contéstale con cariño y claridad. Y si alguien solo te busca a puerta cerrada, pregunta si también le entran ganas de verte con la ropa puesta

Predicciones para Leo hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Si ya sabes a qué hora te hablan para cobrarte, adelántate y pregunta cuánto debes y qué puedes abonar. En tu familia podrías enterarte de por qué alguien se alejó tantos años. Y si de pronto te arreglas para ver a esa amistad con la que antes salías en chanclas, criatura, ahí ya cambió algo

Predicciones para Virgo hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Si se cae un plan, bájale al gaznate antes de desquitarte con quien nomás te preguntó qué querías cenar. Un familiar va a agradecer que te quedes a platicar después de comer. Tus números de la suerte para el fin de semana son el 2, el 8 y el 4

Predicciones para Libra hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Alguien del pasado podría volver con un «nomás te quería contar» y acabar pidiéndote que respondas por un asunto ajeno. En una fiesta, si te quieren sacar la versión de un pleito viejo, sigue bailando. Y si tienes pareja, recuperen un plan que les daba gusto hacer juntos

Predicciones para Escorpio hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Bájale a las carreras, que subir escaleras con el celular en una mano y media casa en la otra te puede costar un buen sentón. Alguien de tu mismo signo podría darte más tranquilidad de la que esperabas. Si sale una chamba más estable, confirma cuándo entrarías antes de soltar la que tienes

Predicciones para Sagitario hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Recoge la casa antes de que llegue el «estamos afuera» y sigan los calzones secándose en la silla. Si un familiar te cuenta una decepción amorosa, guárdate el «te lo dije» y escúchalo. Y un mensaje podría confirmarte ese encuentro que ya te tiene de buenas desde antes

Predicciones para Capricornio hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Un amor del pasado podría invitarte a repetir un plan que antes les encantaba. Acuérdate también de cómo quedaron la última vez. En la chamba, pide los avances antes de la mera hora. Si te pagan un extra, abónale a esa deuda que te trae con el ojo pelón y, si alcanza, date un gusto

Predicciones para Acuario hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Ya hay quien quiere saber si contigo va a haber noviazgo o si nomás le toca guardar el asiento. Habla claro. Si andas sin compromiso, una reunión que pensabas saltarte podría dejarte a solas con una amistad y con ganas de proponerle otra salida

Predicciones para Piscis hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Alguien podría confesarte que le gustas justo cuando ya te ibas. Disfruta el pegue y espérate tantito antes de prometer exclusividad si todavía traes otros dos chats bien atendidos. También se asoman un cobro que ya te habían aplazado y un viaje que se va a poner bueno con un plan improvisado