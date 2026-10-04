Horóscopo de hoy domingo 4 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 4 de octubre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 4 de octubre de 2026

Hoy, domingo 4 de octubre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna en Leo favorece recuperar entusiasmo y disfrutar de actividades que despierten tu creatividad. Cuida tu energía, permite que una conexión avance con naturalidad y evita gastos motivados por el impulso.

: la Luna en Leo favorece recuperar entusiasmo y disfrutar de actividades que despierten tu creatividad. Cuida tu energía, permite que una conexión avance con naturalidad y evita gastos motivados por el impulso. Tauro : la jornada invita a descansar y recuperar estabilidad después de una semana intensa. Un gesto afectivo puede acercarte a alguien y organizar tus recursos te dará mayor tranquilidad.

: la jornada invita a descansar y recuperar estabilidad después de una semana intensa. Un gesto afectivo puede acercarte a alguien y organizar tus recursos te dará mayor tranquilidad. Géminis : tendrás una energía favorable para conversar, compartir y salir de la rutina. Un encuentro puede despertar interés y revisar tus gastos antes de hacer planes ayudará a mantener el equilibrio.

: tendrás una energía favorable para conversar, compartir y salir de la rutina. Un encuentro puede despertar interés y revisar tus gastos antes de hacer planes ayudará a mantener el equilibrio. Cáncer : la Luna en Leo puede impulsarte a expresar con mayor seguridad aquello que necesitas. Escucha las señales de cansancio, busca cercanía en tus vínculos y evita comprometer recursos innecesariamente.

: la Luna en Leo puede impulsarte a expresar con mayor seguridad aquello que necesitas. Escucha las señales de cansancio, busca cercanía en tus vínculos y evita comprometer recursos innecesariamente. Leo : la Luna transita tu signo y aumenta tu confianza, vitalidad y deseo de disfrutar. Una conexión puede cobrar protagonismo y una idea creativa podría abrir una posibilidad relacionada con tus recursos.

: la Luna transita tu signo y aumenta tu confianza, vitalidad y deseo de disfrutar. Una conexión puede cobrar protagonismo y una idea creativa podría abrir una posibilidad relacionada con tus recursos. Virgo : será importante reservar momentos de calma y no asumir obligaciones ajenas. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo y mantener bajo control los gastos favorecerá tu tranquilidad.

: será importante reservar momentos de calma y no asumir obligaciones ajenas. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo y mantener bajo control los gastos favorecerá tu tranquilidad. Libra: la Luna en Leo estimula tu vida social y puede acercarte a personas con intereses similares. Una actividad diferente renovará tu ánimo, mientras una conexión y una propuesta material podrían sorprenderte.

la Luna en Leo estimula tu vida social y puede acercarte a personas con intereses similares. Una actividad diferente renovará tu ánimo, mientras una conexión y una propuesta material podrían sorprenderte. Escorpio : el día favorece la introspección y la necesidad de recuperar fuerzas. Un diálogo profundo puede mejorar una relación y actuar con prudencia frente a compras importantes protegerá tus recursos.

: el día favorece la introspección y la necesidad de recuperar fuerzas. Un diálogo profundo puede mejorar una relación y actuar con prudencia frente a compras importantes protegerá tus recursos. Sagitario : la influencia de la Luna en Leo despierta deseos de aventura y nuevas experiencias. Cuida tus reservas de energía, disfruta de un encuentro estimulante y analiza bien cualquier gasto antes de realizarlo.

: la influencia de la Luna en Leo despierta deseos de aventura y nuevas experiencias. Cuida tus reservas de energía, disfruta de un encuentro estimulante y analiza bien cualquier gasto antes de realizarlo. Capricornio : será conveniente desconectarte de algunas responsabilidades y disfrutar de tu tiempo personal. Un gesto sencillo fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas te ayudará a comenzar la semana con mayor seguridad.

: será conveniente desconectarte de algunas responsabilidades y disfrutar de tu tiempo personal. Un gesto sencillo fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas te ayudará a comenzar la semana con mayor seguridad. Acuario : la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y puede traer encuentros inesperados. Cuida tus tiempos de descanso, busca reciprocidad y evita comprometer recursos en decisiones apresuradas.

: la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y puede traer encuentros inesperados. Cuida tus tiempos de descanso, busca reciprocidad y evita comprometer recursos en decisiones apresuradas. Piscis: la jornada favorece la calma y las actividades que te permitan recuperar equilibrio. Una conversación afectiva puede aliviar una inquietud y mantener tus gastos ordenados te dará mayor tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: