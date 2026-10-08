Horóscopo de hoy jueves 8 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 8 de octubre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de octubre de 2026

Hoy, jueves 8 de octubre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el sextil entre Marte en Leo y Urano en Géminis impulsa cambios rápidos que pueden renovar tu motivación. Cuida tu energía, abre espacio para una conversación espontánea y evita arriesgar recursos por entusiasmo.

: el sextil entre Marte en Leo y Urano en Géminis impulsa cambios rápidos que pueden renovar tu motivación. Cuida tu energía, abre espacio para una conversación espontánea y evita arriesgar recursos por entusiasmo. Tauro : la jornada favorece recuperar estabilidad y prestar atención a las señales de cansancio. Un vínculo puede necesitar paciencia y revisar tus gastos antes de tomar una decisión te dará mayor tranquilidad.

: la jornada favorece recuperar estabilidad y prestar atención a las señales de cansancio. Un vínculo puede necesitar paciencia y revisar tus gastos antes de tomar una decisión te dará mayor tranquilidad. Géminis : la influencia de Marte y Urano favorece ideas originales, movimiento y decisiones que rompen con la rutina. Canaliza esa intensidad con actividad moderada, permite que una relación evolucione sin presiones y aprovecha para buscar nuevas formas de administrar tus recursos.

: la influencia de Marte y Urano favorece ideas originales, movimiento y decisiones que rompen con la rutina. Canaliza esa intensidad con actividad moderada, permite que una relación evolucione sin presiones y aprovecha para buscar nuevas formas de administrar tus recursos. Cáncer : será importante proteger tus momentos de descanso y no asumir más responsabilidades de las necesarias. Una conversación afectiva puede ayudarte a recuperar confianza y mantener prudencia con las compras favorecerá tu equilibrio.

: será importante proteger tus momentos de descanso y no asumir más responsabilidades de las necesarias. Una conversación afectiva puede ayudarte a recuperar confianza y mantener prudencia con las compras favorecerá tu equilibrio. Leo : el sextil de Marte con Urano potencia tu iniciativa y puede abrir una oportunidad inesperada para avanzar. Evita actuar de manera impulsiva, cuida tus reservas de energía y analiza bien cualquier propuesta económica antes de aceptarla.

: el sextil de Marte con Urano potencia tu iniciativa y puede abrir una oportunidad inesperada para avanzar. Evita actuar de manera impulsiva, cuida tus reservas de energía y analiza bien cualquier propuesta económica antes de aceptarla. Virgo : la energía disponible te invita a ordenar prioridades y reducir aquello que genera tensión. Un gesto de cercanía puede fortalecer un vínculo y controlar los gastos cotidianos te ayudará a mantener estabilidad.

: la energía disponible te invita a ordenar prioridades y reducir aquello que genera tensión. Un gesto de cercanía puede fortalecer un vínculo y controlar los gastos cotidianos te ayudará a mantener estabilidad. Libra : Marte en Leo y Urano en Géminis pueden estimular cambios favorables en tu manera de relacionarte y tomar decisiones. Busca momentos para desconectar, escucha lo que necesita una persona cercana y considera alternativas antes de comprometer recursos.

: Marte en Leo y Urano en Géminis pueden estimular cambios favorables en tu manera de relacionarte y tomar decisiones. Busca momentos para desconectar, escucha lo que necesita una persona cercana y considera alternativas antes de comprometer recursos. Escorpio : el día puede llevarte a revisar emociones que influyen en tus relaciones y en tus decisiones prácticas. Descansa lo suficiente, evita discusiones innecesarias y conserva cautela ante gastos que no sean prioritarios.

: el día puede llevarte a revisar emociones que influyen en tus relaciones y en tus decisiones prácticas. Descansa lo suficiente, evita discusiones innecesarias y conserva cautela ante gastos que no sean prioritarios. Sagitario : el sextil entre Marte y Urano favorece movimiento, creatividad y una actitud más abierta ante nuevas posibilidades. Una conexión puede sorprenderte positivamente y una iniciativa diferente podría ayudarte a mejorar la administración de tus recursos.

: el sextil entre Marte y Urano favorece movimiento, creatividad y una actitud más abierta ante nuevas posibilidades. Una conexión puede sorprenderte positivamente y una iniciativa diferente podría ayudarte a mejorar la administración de tus recursos. Capricornio : la jornada pide avanzar con determinación, pero sin convertir la exigencia en agotamiento. Un diálogo sincero puede resolver una tensión afectiva y conviene revisar compromisos financieros antes de asumir otros nuevos.

: la jornada pide avanzar con determinación, pero sin convertir la exigencia en agotamiento. Un diálogo sincero puede resolver una tensión afectiva y conviene revisar compromisos financieros antes de asumir otros nuevos. Acuario : la influencia de Urano en Géminis puede despertar ideas inesperadas y, junto con Marte en Leo, favorecer decisiones que cambien tu rutina. Cuida tus pausas, evita reaccionar impulsivamente en un vínculo y aprovecha tu creatividad para encontrar soluciones prácticas a tus gastos.

: la influencia de Urano en Géminis puede despertar ideas inesperadas y, junto con Marte en Leo, favorecer decisiones que cambien tu rutina. Cuida tus pausas, evita reaccionar impulsivamente en un vínculo y aprovecha tu creatividad para encontrar soluciones prácticas a tus gastos. Piscis: será un buen momento para recuperar calma y atender necesidades que has postergado. Una muestra de afecto puede darte seguridad y mantener un presupuesto claro evitará que una emoción pasajera influya en tus decisiones materiales.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: