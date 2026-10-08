Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 8 de octubre; estos signos tienen que poner atención si tienen PAREJA

Los astros tienen un plan trazado para todos nosotros y este jueves no es la excepción. Los mensajes de viejos amores, un dinerito extra y los problemas en el trabajo pueden surgir de un momento a otro. Para que estés prevenido, llegó el momento de consultar tu horóscopo de hoy. Recuerda que Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este jueves 8 de octubre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, jueves 8 de octubre?

Llegó el momento de ponerse guapos, pues podría aparecer la posibilidad de un encuentro por una noche. Si ambos quieren vivirlo y disfrutarlo, hazlo, no lo pienses. Pero ojo, no mezcles tus emociones ni con esa persona ni con otras, pues aunque sea tu amiga o amigo, no significa que todos vayan a querer hacer la misma propuesta.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, jueves 8 de octubre?

En el amor, podrías empezar a sentir algo bonito por alguien que recién llega a tu vida. Vas a notar que ya estás pendiente todo el tiempo, que si va a la reunión, que cómo te saludo, etc. Permítete disfrutar eso que está surgiendo. Ahora, si tienes pareja, debes prestar atención porque algunas cosas que hace ya las ves como su obligación. Agradece las cosas y no dejes de esforzarte porque te vas a arrepentir.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, jueves 8 de octubre?

Tienes muchas ganas de venganza y tienes pruebas que podrían borrarle la sonrisa de inmediato. Cuando te traicionan, tienes mucha creatividad para devolver el golpe. Este jueves es el momento de pensar lo que ocurrió antes de ejecutar la revancha. Hay enojos que realmente no ameritan ensuciarte las manos.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, jueves 8 de octubre?

Las decisiones de otras personas pueden llegar a afectar la convivencia y algunos planes que dabas por hechos. Aunque mueres por hacer todas esas cosas, no pongas tus esfuerzos para impedir el cambio. Mejor pregúntate qué es lo que debes coordinar ahora y no dudes en expresar y ver por tus propias necesidades.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, jueves 8 de octubre?

Prepárate, Leo, porque un rumor sobre un romance que tienes con una persona va a llegar a ti. Hay gente que disfruta de buscar tres pies al gato en cada cosa que haces, que si llegaste tarde, que si viste a una persona. El rumor te hará enojar, pero no pelees por ello. Si tienes pareja, habla sobre el ambiente laboral y trabajen juntos para terminar con las habladurías. No hagas tu problema un secreto, porque podría empeorar las cosas.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, jueves 8 de octubre?

Tu horóscopo tiene hoy preparado un aprendizaje para ti. Una persona ha estado haciendo cosas que te desesperan y la forma en la que reacciona te frustra. Pero llegó el momento de comprender que, antes de llamarle flojo o tonto a alguien, debes comprender su experiencia de vida y ser mucho más empático.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, jueves 8 de octubre?

Una noticia laboral o de negocio llegará a ti y podría ser el momento perfecto para cumplir con una oportunidad que tenías detenida. Aprovecha para actualizarte. Inténtalo una vez más; las puertas se abrirán cuando tengan que abrirse, pero al menos si lo intentas, no te quedarás con la cara de perro arrepentido por no intentarlo cuando pudiste.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, jueves 8 de octubre?

Te encuentras atascado con varios temas en distintos ámbitos de tu vida. Este jueves 8 de octubre es el momento perfecto para intentar cosas nuevas. Aprende de tus errores, ve las opciones que has intentado para resolver el conflicto y pruébalo. No insistas con lo mismo una y otra vez.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, jueves 8 de octubre?

Sagitario, debes tener mucho cuidado con lo que hablas con otras personas. No solo porque la conversación tenga la sensación de que se volvió íntima y cercana, quieras ventilar esos problemas que llevan tiempo agobiándote. Esto solo lo debes hacer con las personas de confianza. Este jueves reconoce que deseas compartir tus cosas, pero que será en otro momento.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, jueves 8 de octubre?

Te va a llegar la noticia de que una de tus amistades se burló de tus planes. Lo primero que tendrás que hacer es ponerte a pensar y separar lo que es una crítica de una necesidad de otra persona por lastimarte. Mejor comienza a compartir con personas que van a valorar lo que haces y les compartes; ya no hables con cualquiera.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, jueves 8 de octubre?

En el trabajo sucederá un imprevisto; notarás que algo falta, que algo se hizo mal o que no se entregó algo a tiempo. Aunque sientas mucho nervio por esto, tienes que tomar acción y reportarlo antes de que el problema crezca. Explica claramente lo que se afectó y la alternativa para solucionarlo. Si no sabes por qué ocurrió, dilo sin inventar cosas. No tengas miedo; siempre que puedas presentar una solución al problema, verás que las cosas saldrán adelante.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, jueves 8 de octubre?

Si tienes pareja, llegó el momento de ponerse serios y revisar el tiempo compartido. Últimamente has faltado por cumplir con otros compromisos y a veces no basta con decir que algo es importante cuando no has demostrado nada. Este jueves escoge el momento exacto en el que puedas cumplir y hazlo. Verás que ese gesto cambiará todo, te hará sentir más tranquilo y la otra persona lo recibirá correctamente.