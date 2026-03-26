Este es el signo del zodiaco más CRITICADO por ser INDECISO según una famosa astróloga

La astróloga Mariana Javela, muy famosa en la plataforma de Tik Tok, reveló algo que impactó a muchos, pues dijo cuál es el signo del zodiaco que suele ser más juzgado y criticado por su naturaleza. Si eres libra y normalmente te sientes desaprobado por los demás sigue leyendo.

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¿Por qué libra es el signo del zodiaco más juzgado de todos?

Mariana Javela revela que los libra son sumamente criticados por naturaleza, ya que suelen ser muy indecisos, aunque también menciona que es un signo que muy pocos comprenden, pues son ellos quienes dejan actuar a otros, para que estos últimos sientan el control y así evitar que tu ego se retrase.

Esto no quiere decir que los libra no sepan tomar decisiones o que se dejan manipular por otras personas, sino que les gusta tener un balance y evitar los problemas, lo cual no es de todo malo, debido a que debe existir un equilibrio en cuanto a las personalidades de los signos del zodiaco para que todo fluya.

Las principales características de los libra