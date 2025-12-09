Horóscopo de Nana Calistar hoy, 09 de diciembre para cada signo; la abundancia y prosperidad en tus manos, cree en ti

Los astros NO se equivocan y la intuición tampoco, aprender a observar con atención a tu alrededor, la abundancia, prosperidad y felicidad están tan cerca como tú quieras actuar, los cambios no llegan por arte de magia, debes de poner de tu parte para que lo mejor del Horóscopo de Nana Calistar influya de gran manera en tu día a día.

¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 9 de diciembre?

Debes prestar mucha atención porque una decepción está por ser más que evidente en tu vida. Aquello que sospechabas de esa persona resultará más que cierto… No te esfuerces en caerle bien a todo mundo tú no estás para andar complaciendo a todo mundo. Se viene un viajecito o una escapadita que te va a mover las ideas, pero también te va a recordar que no tienes por qué andar rogando cariño donde no hay.

¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 9 de diciembre?

Deja de complicarte tanto por esa relación que no se ha dado, pues la vida no te está diciendo “no”, solo te está diciendo “todavía no”, presta atención. Conforme pasen los días, se te acerca una persona por redes o por una amistad, llegará sin avisar pero con toda la intención de quedarse. Y mira, tiene muchas posibilidades de volverse algo serio y duradero. Los chismes estarán a la orden del día, ya sabes cómo es la gente sin oficio: hablan porque tienen boca, no porque tengan razón.

¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 9 de diciembre?

Últimamente el mensaje ha sido claro: unos se van, otros vuelven, pero solo los que te valoran de verdad se quedan. No juzgues a nadie sin conocer su camino, recuerda que cada quien carga su propio costal de piedras. Eres muy fuerte, disciplinado y terc@ como tú solit@, pero esa es tu magia: cuando te propones algo, lo logras, siempre y cuando dejes de estarte recordando los errores del pasado.

¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 9 de diciembre?

Las cosas no siempre salen como uno quisiera, pero la vida no te cerró la puerta, solamente te está moviendo a una más grande. Vienen días en los que te vas a sentir triste por asuntos familiares o sentimentales que no han resultado como esperabas, pero esto es pasajero. Una amistad te va a necesitar mucho, y tu presencia será esencial.

¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 9 de diciembre?

Ojito porque una amistad te va a meter en problemas por hablar de más y al parecer tú ya sabes cuál es. Cuida muy bien lo que dices y a quién se lo dices, porque no todos saben guardar secretos... Vendrán días con mucho estrés laboral, pero también la posibilidad de tomar una salida de la ciudad que te va a sentar bien.

¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 9 de diciembre?

Se vienen grandes cambios, intensos y necesarios a tu vida, pero debes tener mucho cuidado. No confíes tan fácil en los demás, porque hay una persona muy cercana está hablando muy mal de ti a tus espaldas. Identifica quién es y mándala a muy lejos antes de que te siga drenando la energía.

¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 9 de diciembre?

No te me deprimas por tu físico, si algo no te gusta, trabájalo, pero no pongas pretextos porque la flojera te tiene amarrado. Tú sabes que puedes cambiar lo que quieras, pero te encanta justificar tu flojera. Si estás soltero o soltera es porque quieres, porque pretendientes tienes, y muchos.

¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 9 de diciembre?

Si tu relación ha pasado por momentos feos, haz un esfuerzo extra de tu parte, no dejes que se vaya así todo lo que han construido. El orgullo no suele dar grandes desenlaces, a veces se necesita buena comunicación y humildad. Relaciones prohibidas podrían tocar a tu puerta en estos días, pero mira, aléjate de lo que no es tuyo.

¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 9 de diciembre?

Debes de aprender a no confiar en quien solo te busca cuando necesita algo, tú ya sabes quienes son. A esa gente mándala lejos porque no vale la pena invertir energía en quien realmente no te valora. Recuerda que todo en la vida tiene un porqué. Los errores del pasado, tuyos o de los demás, traen factura.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 9 de diciembre?

¡Buenas noticias! Habrá un viaje se acerca y te va a caer de lujo… Habrán reuniones familiares te ayudarán a recuperar tu centro, porque por más que te hagas el independiente y fuerte, tu familia es tu verdadero refugio. Si tienes pareja, deja de buscar problemas donde no hay, todo para adelante.

¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 9 de diciembre?

No te sigas guardando todo lo que piensas ni lo que sientes, esa ya no es una práctica sostenible... Si tienes pareja, ya es hora de poner las cartas sobre la mesa y dejar que la verdad acomode las cosas, aunque esto pueda llegar a doler. Un familiar se enfermará y eso te va a mover el corazón, pero saldrán adelante.

¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 9 de diciembre?

Si andas mendigando cariño, claro que te van a manejar a su gusto… Y tú y yo sabemos que no naciste para eso. Tú puedes tener en tu vida a quien se te antoje, siempre que no pongas en riesgo tu dignidad, porque eso sí, no se negocia por nada del mundo. Invierte tu tiempo en momentos de calidad.