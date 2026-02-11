inklusion logo Sitio accesible
5 diseños de uñas coreanas color vino para una manicura estilizada y perfecta

¡Un color vino nunca pasa de moda! Estos son los 5 diseños de uñas coreanas que puedes usar en la tonalidad para tener una manicura estilizada y perfecta

5 diseños de uñas coreanas color vino para una manicura estilizada y perfecta.png
Diseños de uñas coreanas en color rojo|Crédito: TikTok/@naille.artbeauty @labelle_pku @sweetienailssupply
Estilo de vida

Escrito por:  Karla Salinas | Marktube

El color vino es un tono muy elegante de usar; a diferencia del rojo, se destaca por tener un tono más oscuro e intenso, además de ser versátil al poder combinarlo de diversas formas y con variedades de outfits, siendo una gran alternativa para lograr una manicura estilizada y perfecta.

Es así que te vamos a explicar cómo puedes usarlo en diseños de uñas coreanas, para que puedas lucir unas manos juveniles y sofisticadas al mismo tiempo. Toma nota de las recomendaciones.

¿Qué diseños de uñas coreanas usar?

El color vino y los diseños de uñas coreanas son una gran combinación; por un lado, colocas una tonalidad elegante, mientras que, por el otro, agregas un estilo juvenil que ayuda a rejuvenecer tus manos. Así que aprovecha para realizarte las siguientes alternativas para tener una manicura estilizada y perfecta:

  • Crimson tip cat eyes: Se emplea una base de ‘cat eye’ marrón con destellos en dorado, para encima hacer un francés con tonalidades en rojo y marrón.
  • Mucho brillante: Para algo sin tantos diseños pero llamativo, puedes pedir que en tu uña te agreguen un esmalte vino con glitter ya incluido; bajo la luz, va a resaltar tu manicura.
  • Francés innovador con detalles en dorado: Sobre el largo de la uña, vas a colocar el color, pero le vas a dar el aspecto de pintura cayendo, y en los bordes agrega una línea dorada.
  • Kawai: Si quieres un estilo más coqueto, pide que te agreguen el efecto jelly con la tonalidad, además de agregar algunos efectos ‘cat eye’ y un moño.
  • Polka dot: Nunca pasa de moda. De base colocamos el color vino y encima decoramos con puntos blancos.
@jesslizs name a more perfect shade🍷✨🫶 products on my amzn sf! #diynails #winenails #fallnails #polkadotnails #nailsathome ♬ after all seasons change - a.

¿El color vino favorece a la piel oscura?

El color vino, por su oscuridad, podría parecer que solamente a ciertas personas les favorece, pero no es así; la gran ventaja que tiene es que le favorece a todo tipo de pieles, permitiendo que todos puedan usarlo con total confianza en su outfit.

Sin embargo, a quienes les resalta mejor es a quienes tienen piel morena, puesto que aporta luminosidad y elegancia. Así que aprovecha para poder usarlo en los diseños de uñas coreanas para tener una manicura estilizada y perfecta.

@sweetienailsupply Deep red nails with an intense shine ❤️🔥 #gelnails #koreannails #naildesign #fallnailscolors #glitternails ♬ Pretty Eyes by Zehdi - yang

