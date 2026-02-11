5 diseños de uñas coreanas color vino para una manicura estilizada y perfecta

El color vino es un tono muy elegante de usar; a diferencia del rojo, se destaca por tener un tono más oscuro e intenso, además de ser versátil al poder combinarlo de diversas formas y con variedades de outfits, siendo una gran alternativa para lograr una manicura estilizada y perfecta.

Es así que te vamos a explicar cómo puedes usarlo en diseños de uñas coreanas, para que puedas lucir unas manos juveniles y sofisticadas al mismo tiempo. Toma nota de las recomendaciones.

¿Qué diseños de uñas coreanas usar?

El color vino y los diseños de uñas coreanas son una gran combinación; por un lado, colocas una tonalidad elegante, mientras que, por el otro, agregas un estilo juvenil que ayuda a rejuvenecer tus manos. Así que aprovecha para realizarte las siguientes alternativas para tener una manicura estilizada y perfecta:

Crimson tip cat eyes : Se emplea una base de ‘cat eye’ marrón con destellos en dorado, para encima hacer un francés con tonalidades en rojo y marrón.

: Se emplea una base de ‘cat eye’ marrón con destellos en dorado, para encima hacer un francés con tonalidades en rojo y marrón. Mucho brillante : Para algo sin tantos diseños pero llamativo, puedes pedir que en tu uña te agreguen un esmalte vino con glitter ya incluido; bajo la luz, va a resaltar tu manicura.

: Para algo sin tantos diseños pero llamativo, puedes pedir que en tu uña te agreguen un esmalte vino con glitter ya incluido; bajo la luz, va a resaltar tu manicura. Francés innovador con detalles en dorado : Sobre el largo de la uña, vas a colocar el color, pero le vas a dar el aspecto de pintura cayendo, y en los bordes agrega una línea dorada.

: Sobre el largo de la uña, vas a colocar el color, pero le vas a dar el aspecto de pintura cayendo, y en los bordes agrega una línea dorada. Kawai: Si quieres un estilo más coqueto, pide que te agreguen el efecto jelly con la tonalidad, además de agregar algunos efectos ‘cat eye’ y un moño.

Si quieres un estilo más coqueto, pide que te agreguen el efecto jelly con la tonalidad, además de agregar algunos efectos ‘cat eye’ y un moño. Polka dot: Nunca pasa de moda. De base colocamos el color vino y encima decoramos con puntos blancos.

¿El color vino favorece a la piel oscura?

El color vino, por su oscuridad, podría parecer que solamente a ciertas personas les favorece, pero no es así; la gran ventaja que tiene es que le favorece a todo tipo de pieles, permitiendo que todos puedan usarlo con total confianza en su outfit.

Sin embargo, a quienes les resalta mejor es a quienes tienen piel morena, puesto que aporta luminosidad y elegancia. Así que aprovecha para poder usarlo en los diseños de uñas coreanas para tener una manicura estilizada y perfecta.