Solteros solo tienen dos citas AL AÑO: ¿cómo cambia el amor en la actualidad?

En los últimos meses se ha vuelto viral una frase que resuena en redes sociales y conversaciones de café: “La mayoría de las personas ya no quiere tener citas”. Lo que antes parecía una queja aislada de quienes no tenían suerte en el amor, hoy se ha transformado en un fenómeno sociológico documentado. Pero, ¿qué dicen realmente los estudios serios y recientes sobre el amor, las citas y las relaciones en la actualidad?

De acuerdo con encuestas realizadas por el prestigioso Pew Research Center , los datos en 2026 son contundentes: la mitad de los solteros no está buscando una cita o una relación formal en este preciso momento. Los resultados de este estudio se han repetido con una constancia asombrosa desde 2024, lo que para algunos sectores genera una señal de alarma sobre el futuro demográfico.

¿Por qué los solteros ya no priorizan el amor?

Muchas de las personas consultadas señalaron en la encuesta que, antes de embarcarse en la aventura de conocer a alguien, prefieren priorizar otros aspectos vitales. Entre ellos destacan el desarrollo profesional, el cuidado de la salud mental, la culminación de estudios superiores o la búsqueda de una estabilidad económica sólida en tiempos de incertidumbre.

A este cambio de enfoque se suma un factor cultural determinante: la disminución de la presión social. Hoy, muchos jóvenes y adultos ya no sienten la obligación de “estar con alguien” para ser considerados exitosos o plenos. Estar soltero ha dejado de ser una transición incómoda para convertirse en una elección de bienestar personal.

Los jóvenes prefieren calidad que calidad: ¿por qué?

Un estudio reciente sobre las nuevas dinámicas de pareja reveló un dato que ha dejado atónitos a los analistas: en promedio, las personas solteras solo tienen dos citas al año. Esta cifra representa una disminución drástica en comparación con los encuentros románticos tradicionales de la era de las aplicaciones masivas.

Este cambio de comportamiento muestra que ahora la gente piensa mucho más antes de aceptar una salida. Eligen a sus citas con un cuidado casi quirúrgico y la energía que se invierte en este ámbito de la vida es mucho menor, pero mejor administrada. Pero eso no significa desinterés; al contrario, todo apunta a una búsqueda mucho más consciente. Las personas hoy quieren vínculos que sumen, que aporten valor a su cotidianidad y que, sobre todo, no desgasten su equilibrio emocional.

¿Ya nadie utiliza las aplicaciones de citas para encontrar el amor?

El estudio también profundizó en el rol de la tecnología. Reveló que, aunque la aplicación de citas es utilizada aún, solo una pequeña parte de los usuarios es constante en ellas. Esto sugiere que las personas que se crearon una cuenta y experimentaron con el scroll infinito de rostros, ya no encuentran motivación para continuar.

