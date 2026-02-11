Exatlón México: Evelyn Guijarro, Mati Álvarez o Doris del Moral ¿Quién lleva más medallas en la novena temporada?

La novena temporada de Exatlón México está en su semana 20, y el pasado martes 10 de febrero de 2026 se puso en juego la Medalla Femenil, es por ello que aquí te diremos cómo va el medallero del reality deportivo hasta el momento y si es Valery Carranza, Doris del Moral o Mati Álvarez. Recordemos que, Golden Champion consiguió la presea y con ello ya se coloca como la atleta con más galardones de este tipo en el programa.

¿Cuántas medallas lleva cada participante de la novena temporada de Exatlón México?

Mati Álvarez se llevó la Medalla Femenil de la semana 20 de la novena temporada; y con ello Terminator suma 7 preseas, incluyendo la transferible y una Especial; con ello, Golden Champion se coloca como la más ganadora de estos galardones; pero, así va el medallero en Exatlón México.

Ella Bucio-1

Jazmín Hernández-0

Karol Rojas-1

Mati Álvarez-5

Paulette Gallardo-2

Dana Castro-0

Doris del Moral-1

Evelyn Guijarro-2

Katia Gallegos-1

Natali Brito-0

Valery Carranza-1

¿A quién le dedicó su medalla Mati Álvarez?

De acuerdo con Golden Champion, esta medalla que significa la número 7 en toda la novena temporada, se la dedicó a su hermano gemelo. Con esto, la más ganadora de la marca, tiene 5 vidas adicionales si es que va a un Duelo de Eliminación, entonces, la atleta va a la pugna máxima con 5 créditos, tiene otros 5 más dando como total 10 vidas para seguir peleando por su lugar.

¿Mati Álvarez evita correr contra estas participantes del equipo Azul?

Aunque Terminator sea la más ganadora de medallas en la novena temporada de Exatlón México , Koke Guerrero se dio cuenta que, la tetracampeona no quiere correr contra Katia Gallegos, quien ya le ha ganado varios puntos; pero no sólo es uno de los atletas Azules quien se dio cuenta de esto, una integrante Roja ya se dio cuenta también.

Fue Jazmín Hernández quien dio a conocer que, ya se dio cuenta que, a Mati no le gusta medirse ante Natali Brito y Dana Castro. De acuerdo con la Flaca, la razón es que ya le han ganado en varias ocasiones, por lo que, decide no elegirlas cuando sabe que no es su circuito o su tiro final.

