Agrupación que trabajó con Yeison Jiménez da IMPORTANTE anuncio sobre la música del colombiano

Luego de darse a conocer la muerte del cantante Yeison Jiménez el pasado mes de enero comenzó a crecer la especulación sobre qué pasaría con su agrupación ahora que él ya no estaba, por lo que hoy ,miércoles 11 de febrero, se reveló que los músicos continuarán trabajando juntos como parte de un homenaje permanente hacia el colombiano.

¿Qué pasará con el grupo de Yeison Jiménez tras su muerte?

A través de redes sociales parte del equipo de trabajo de Jiménez señaló que el cantante dejó material grabado por lo que seguirán colaborando para cuidar con amor y responsabilidad su obra.

Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes: se lee en el comunicado.

En la publicación que acompañaron con una imagen de Yeison portando un sombrero y chamarra en tonalidades grises señalaron que "esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música", de igual modo, finalizaron el escrito con palabras de agradecimiento por entender la situación y seguirlos acompañando en el camino aun si no está físicamente el cantante.

¿De que murió el cantante colombiano Yeison Jiménez?

El pasado 10 de enero se anunció que el cantante colombiano Yeison Jiménez perdió la vida en un trágico accidente aéreo. De acuerdo con los reportes la avioneta privada en la que viajaba se estrelló unos instantes después de haber despegado del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, Colombia, cuando se dirigía hacia Medellín a presentarse a un evento público.

En el lugar seis personas perdieron la vida luego de que la avioneta se estrellara en una zona rural. Hasta el momento, continúan las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro.

Yeison Jiménez de 34 años es recordado como uno de los máximos exponentes de la música regional colombiana, asimismo, destacó por ser uno artista que llevó este género a escenarios masivos e internacionales.