Mhoni Vidente reveló los 6 signos que iniciarán diciembre con el pie izquierdo: las predicciones

Mhoni Vidente actualizó los horóscopos del fin del mes de noviembre de 2025 y reveló cuáles de los signos del zodiaco podrían iniciar diciembre con el pie izquierdo, sobre todo por las energías negativas que hay en el entorno.

A decir de la famosa astróloga, son Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Acuario y Piscis aquellos que deben estar atentos a l os acontecimientos que ocurrirán esta última semana y que podrían cambiarlo todo. Según explicó en su canal de YouTube, estas son las visiones que podrían ocurrir:

Géminis : será un fin de mes de alta sensibilidad y dudas. Según Mhoni Vidente, vendrán “pensamientos negativos que te están ahogando”. La recomendación es combatir estos pensamientos negativos.

: será un fin de mes de alta sensibilidad y dudas. Según Mhoni Vidente, vendrán “pensamientos negativos que te están ahogando”. La recomendación es combatir estos pensamientos negativos. Cáncer : habrá desestabilización por factores esteros; es decir, que tendrás una sensación de estrés en el hogar e inestabilidad emocional. Lo que debes hacer es mejorar tu espacio en casa para convertirlo en un refugio.

: habrá desestabilización por factores esteros; es decir, que tendrás una sensación de estrés en el hogar e inestabilidad emocional. Lo que debes hacer es mejorar tu espacio en casa para convertirlo en un refugio. Leo : la pitonisa prevé una semana pesada y con problemas de salud. Esto hará que inicies diciembre con problemas, aunque terminarás por superarlos.

: la pitonisa prevé una semana pesada y con problemas de salud. Esto hará que inicies diciembre con problemas, aunque terminarás por superarlos. Libra : debido a que hay estrés acumulado y saturación, es posible que llegues a tu límite.

: debido a que hay estrés acumulado y saturación, es posible que llegues a tu límite. Acuario : hay un exceso de tareas y esto está cambiando tu estado de ánimo. Prevé una carga emocional provocada por los pendientes que aún no se solucionan.

: hay un exceso de tareas y esto está cambiando tu estado de ánimo. Prevé una carga emocional provocada por los pendientes que aún no se solucionan. Piscis: hay exceso de pendientes y emociones intensas que estás arrastrando. La solución es buscar socializar con tus amigos para liberar la tensión.

En ese sentido, la vidente subrayó que el resto del zodiaco, Aries, Tauro, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Virgo, tendrán energía estable y positiva para cerrar el mes de noviembre. Aun así, la astróloga recomienda hacer un ritual poderoso para deshacerse de las malas energías.

El ritual que Mhoni Vidente recomienda hacer en el inicio de mes para limpiar la energía negativa

Si quieres luchar contra las malas energías, Mhoni Vidente ha compartido en varias ocasiones un ritual poderoso para atraer la abundancia a pesar de los altibajos.

(Facebook Mhoni Vidente/Canva) Mhoni Vidente reveló las predicciones de los horóscopos de hoy.

Lo único que necesitas es incienso de sándalo, una manzana verde, cerillos de madera, una veladora de la Divina Providencia, una copa de vidrio llena de agua, tequila, canela, perfume y 3 billetes.

