Mhoni Vidente revela los signos que serán bendecidos este 11-11: las predicciones que lo cambiarán todo

Mhoni Vidente reveló las predicciones de lo que le depara a cada signo del Zodiaco hoy, una fecha especialmente importante para las energías: el 11 de noviembre (11-11), también conocido como “el día del espejo”.

Según la famosa astróloga cubana, existen 5 signos que tendrán buena suerte y aprovecharán la alineación de los planetas y los astros para invocar la riqueza y la abundancia. “Gracias a esos eclipses y al meteorito 3I/Atlas se abre el portal de la riqueza y la abundancia”, afirmó.

ESCORPIO: Está en su momento para reinventarse y comenzar desde cero con el fin de madurar y transformar su vida para atraer la riqueza.

ACUARIO: Al ser un signo tan trabajador, verá resultados a partir de hoy, martes 11 de noviembre. Habrá riqueza, abundancia y estabilidad, promete Mhoni Vidente.

ARIES: Una vez que comiences a solucionar tus problemas, las puertas de la abundancia llegarán a ti con tres golpes de suerte.

CÁNCER: Aunque el amor suele llegar con dificultad, a partir de esta fecha tendrás buena suerte en el dinero y el trabajo.

LIBRA: Su paciencia será recompensada por las energías, que le darán una sorpresa en el amor, especialmente en el matrimonio. También habrá crecimiento económico desde hoy.

Finalmente, Mhoni recomendó usar color rojo o blanco este 11 del 11, apostar por los números de la suerte 11, 23 y 40, y realizar un ritual con una vela blanca. También indicó que es un buen día para cortarse el cabello.

Este es el ritual de Mhoni Vidente para atraer la abundancia el 11 de noviembre

Mhoni Vidente explicó cómo realizar el ritual de la vela blanca para potenciar la buena suerte este 11 de noviembre, especialmente para los signos favorecidos con abundancia. Esto es lo que debes hacer:

Prender una veladora blanca en punto de las 11 de la mañana. Escribir tres deseos en un papel blanco con pluma roja. Quemar el papel en la flama de la veladora. Mientras la hoja se consume, pedir a los arcángeles abundancia y protección. Regalar 11 monedas a alguien que lo necesite o a la iglesia.

Según Mhoni Vidente, al realizar este poderoso ritual atraerás riqueza, estabilidad y una energía positiva que se intensificará en tu vida.