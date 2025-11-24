Los horóscopos de Mhoni Vidente de la semana del 24 al 28 de noviembre: las predicciones y signos más afortunados

Estos son los horóscopos de la semana de Mhoni Vidente del 24 al 28 de noviembre de 2025. Entre sus predicciones, la famosa astróloga prevé un cierre de mes lleno de pruebas para cerrar el ciclo del año con tus propósitos y metas.

ARIES

Seguirás brillando, pero tienes que prever tus finanzas; paga deudas, piensa y analiza sobre tu camino en el amor, el trabajo y tus metas personales. Esta semana será vital para mejorar todas las energías; sana el pasado. Tu mejor día es el miércoles, con 5 golpes de suerte y números 08, 10 y 6.

TAURO

La carta del mago salió en tu tirada del tarot, lo que significa que tendrás estabilidad económica y en el amor. Tendrás un nuevo inicio en una parte importante de tu vida. Disfruta tu dinero , es momento de un viaje para dedicarle tu tiempo a ti mismo. Tu mejor día es hoy lunes.

GÉMINIS

Estás creciendo y comienzas a pensar en qué es lo que harás el siguiente año, pero debes de ser precavido, porque los pensamientos negativos también te están ahogando. Mejor intenta ser positivo, porque podrías recibir una buena noticia en el trabajo y el amor.

CÁNCER

Piensa en tu patrimonio. Mejora tu espacio en casa para que te sientas más cómodo, porque habrá situaciones externas que te desestabilizaran. Tendrás una nueva propuesta de trabajo o una propuesta económica. Tu mejor día es el jueves.

LEO

Hoy, para Leo, hay predicciones fuertes, según Mhoni Vidente. Será una semana pesada, pero es un reto para que aprendas a ser responsable y llevar una lista de pendientes. Tendrás algunos problemas médicos, pero, si te cuidas bien, vas a salir fácil de eso. Tu mejor día es el miércoles. Cuando tengas tiempo libre, sal con tus amigos. En el amor, hay estabilidad, pero si estás soltero, tendrás conexión con Aries.

VIRGO

Tienes fuerza y poder. El 2026 te espera con grandes sorpresas, por eso debes de estar preparado y cerrar todos los pendientes en papeles y trámites de este año. Tu mejor día es el viernes.

LIBRA

Prepara las maletas, esta semana puedes planear un viaje para el fin de año o para el 2026, tienes que relajarte porque has estado lleno de estrés por el trabajo. Si te es posible, paga tus deudas, relájate y dedica tiempo a ti mismo; ve al cine, lee un libro, inscribiese a algún curso.

ESCORPIO

Gasta tu dinero en ti, ya sea en un viaje, o en aquello que no has comprado por desidia. Tu mejor día es hoy lunes. Alguien del pasado aparecerá en tu vida, pero no es una mala energía. Eso sí, cuídate de las mentiras.

SAGITARIO

Estás en tu etapa de estabilidad y, como estás en tu cumpleaños, comenzarás a crecer en todos los sentidos. Tu mejor día es el miércoles, y es ideal para hacer una reunión, pero sé cuidadoso en no reunir a tu amor del pasado con tu relación actual.

CAPRICORNIO

Estás feliz y te sientes pleno, pero todavía no estás listo. Date espacio, aléjate de aquellos que no te aportan nada. Tu mejor día es el martes. Piensa en tus deudas y no las cargues más, ¡págalas! Iniciarás el siguiente año con buena energía y deseo por aprender idiomas, IA o Teología.

ACUARIO

Te sale la carta de El Loco, que quiere decir que habrá estabilidad económica, un dinérico o una oportunidad de empleo. No te desesperes, esta semana comenzarán los cambios en tu vida, con muchas tareas, prisas y pendientes, pero es buen momento para aprender a administrar tu tiempo.

PISCIS

Estás arriba, pero esto significa que también hay muchas emociones y pendientes en el trabajo. Aunque pienses que no tienes tiempo para socializar, date el momento, sal de fiesta con tus amigos, mereces descansar. Tu mejor día es el jueves.