OJO: esto es lo que sienten los perros cuando huelen tus cosas, lo dicen los expertos

Te ha de extrañar o llamar la atención por qué los perros huelen tus cosas pese a que has convivido con ellos durante un largo tiempo, pues eso va más allá de solo un patrón común de todos los canes, ya que para ellos es una sensación de reconfortamiento, según los expertos.

De acuerdo con Alexandra Horowitz, especialista en cognición canina, los perros huelen a sus dueños o personas allegadas a ellos con el objetivo de saber sobre su información emocional, social y ambiental que tuvieron durante el día que estuvieron fuera de casa.

Una de las razones es porque a los perros les da seguridad y una conexión social con su dueño|Pinterest

Los perros detectan el estado de ánimo de sus dueños con tan solo olerlos, mientras que para ellos les provoca varias sensaciones como lo son:



Seguridad

Conexión social con su dueño

Curiosidad informativa

Autorregulación emocional.

La manera de comunicación de los perros y el ser humano

Los perros saben a dónde y con quién fuiste durante el día que saliste de casa con tan solo olerte, siempre y cuando la mascota ya haya registrado a la otra persona mediante su olfato. Esta información es sumamente valiosa para ellos, ya que es la manera en la que se comunican con el ser humano, según un artículo del portal Wag.

Asimismo, los canes huelen constantemente la ropa de sus dueños, ya que el olor les resulta reconfortante y los hace sentir contentos y tranquilos. Incluso, hay algunos perros que se recuestan sobre sus prendas para lidiar contra la ansiedad mientras su “amo” está fuera de casa o en el trabajo.

En conclusión, los perros huelen tus cosas con el objetivo de descubrir nueva información sobre ti. El dejarlo que haga este instinto provocará que se vuelva más incondicional y cree un vínculo que solo la muerte podrá separar.