Violinista de Nodal habla abiertamente sobre su vida amorosa y revela si tiene pareja

La violinista de Nodal, Esmeralda Camacho, se ha vuelto popular en los últimos meses desde que se dieron a conocer rumores sobre un supuesto romance con el cantante. Aun así, la joven artista ha mantenido ciertos aspectos de su vida privada en secreto, haciendo que sus seguidores quieran saber más sobre ella.

Camacho desde sus redes sociales habló abiertamente sobre su vida amorosa, sorprendiendo a todos por las declaraciones que hizo, debido a que reveló si ella tenía alguna pareja dentro de su vida.

¿Qué le pasó a Esmeralda Camacho?

La violinista de Nodal se ha mantenido muy activa desde sus redes sociales, presumiendo todo tipo de sesión de fotos, proyectos musicales y las presentaciones que ha realizado con ciertos artistas. Sin embargo, se ha mantenido callada en temas sobre su vida personal.

No obstante, en sus redes sociales ha sorprendido a todos, ya que habló abiertamente de su vida amorosa; mediante un video de TikTok dejó fuertes comentarios sobre el tema. Por un lado, explica que en el fin de semana se despidió de ciertas expectativas, como la de comprarse una casa propia en un futuro, pero que aun así ha logrado sembrar su propio hogar.

Por otro lado, detalla que no tiene pareja, pero que eso no la hace sentirse sola; al contrario, se siente en paz y está contenta. Dentro de los comentarios que se destacó es que quizás no se case y tenga hijo, pero que es una idea que le emociona y le gustaría hacer.

Aunque los videos que subió son muy cortos, son imágenes que han logrado conectar con sus seguidores, logrando proyectar su forma de pensar y las situaciones que actualmente vive en su vida privada.

¿Qué pasó entre Esmeralda Camacho y Nodal?

Los supuestos rumores entre Esmeralda Camacho y Christian Nodal empezaron en una de sus presentaciones, donde se les veía muy juntos, riendo y disfrutando del evento, una cercanía inusual. También el chisme empezó cuando subió la actual pareja del cantante y la violinista de Nodal empezó a realizar ciertas expresiones de desagrado.

Hasta ahora, toda esa situación del pasado fue solamente un rumor, ya que ambos han continuado trabajando en el mismo escenario y compartiendo cada uno en sus redes sobre sus proyectos musicales. Ya se sabe más información sobre la vida amorosa de la artista mexicana y si tiene alguna pareja.