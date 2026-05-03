Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 3 de mayo: estos signos serán bendecidos con un dinerito extra
¡El zodiaco habló! Descubre qué te deparan los astros hoy. Este es el horóscopo y las predicciones de Nana Calistar para el domingo, 3 de mayo.
¡Los astros han hablado! Estamos en plena temporada de tauro, un período enfocado a la estabilidad y la consolidación. Por ello, te compartimos el horóscopo de Nana Calistar quien cuenta con toda una serie de predicciones para los 12 signos del zodiaco en este domingo 3 de mayo. ¿Será el dinero, la suerte o el amor tocando a tu puerta? Sigue leyendo y conoce las recomendaciones de los astros para hoy...
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 3 de mayo?
Deja de dudar, porque vienen oportunidades muy buenas para ti. Eso sí, analiza y presta atención, no aceptes todo por emoción. En temas de salud, bájale tantito a los excesos, es necesario para que tu cuerpo se sienta bien. Es probable que una amistad acuda a ti en busca de un consejo. En temas del amor, traes un bloqueo. Necesitas cerrar el ciclo para seguir adelante, sino perderás muchas oportunidades. Aprende a soltar. También se marca un viaje o salida que te caerá como anillo al dedo. Aprovecha.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 3 de mayo?
Limpia tu vida de esa gente que no vale la pena. Ten cuidado con golpes o caídas, porque andas un poco distraído. En cuanto al amor, se marcan varias dudas. No avances si no quieres y analiza mejor la situación antes de entrar en un vínculo que te podría desgastar. En lo económico, buenas noticias: te llega un dinero extra, aprovecha para pagar deudas. Se marcan viajes de último momento, pero piensa bien las cosas antes de confirmar y no afectes tu economía o planes que ya habías confirmado. Déjate de tonterías en el trabajo y ponte las pilas. Es momento de madurar en tus decisiones y decirle adiós a la flojera.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 3 de mayo?
Las cosas que dabas por perdidas comienzan a acomodarse. Te llega un dinero extra, perfecto para salir de deudas. Se abren puertas, así que aprovecha las oportunidades que te está presentando la vida. Andas con el carácter medio pesado, bájale dos rayitas a los cambios de humor, respira y piensa antes de hablar. Se marcan decisiones importantes en el trabajo, define qué quieres y qué no. No sigas por costumbre, de lo contrario te vas a sentir estancado. Aguas con los conflictos innecesarios. Mejora tus hábitos y aliméntate mejor. Necesitas más espacio para ti.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 3 de mayo?
Deja de conformarte con migajas y aprende a poner límites. Una persona del pasado regresa arrepentida, de ti depende si le das entrada o no. Recuerda, no estás para repetir errores del pasado. Cuídate de las amistades falsas y sé más selectivo con tu círculo. No dejes que los comentarios de tu familia afecten tus planes y confía en tu camino. En temas laborales, piensa tus decisiones dos veces. Ve con calma y analiza bien. También se marcan días de descanso y tranquilidad, así que aprovéchalos. Cuida tu energía, porque la traes medio pesada, intenta alguna limpia.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 3 de mayo?
Si tienes pareja, presta más atención a tu relación. Cuídate también de esas personas que andan hablando mal de ti y pon límites. Recuerda que el respeto se gana. Se marcan oportunidades de viaje que podrían cambiar tu vida. En temas del amor, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Se vienen cambios positivos para ti, pero tienes que moverte y salir de tu zona de confort. Es posible que te encuentres con alguien del pasado. También se marca la llegada de nuevas amistades.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 3 de mayo?
No te hagas ilusiones donde no hay nada, especialmente con personas del pasado. Es posible que te enteres de chismes o comentarios que no te caerán para nada bien, pero no te enganches y sigue adelante. Recuerda que no todo merece tu energía. Es posible que tu autoestima se vea afectada estos días por recuerdos del pasado. No caigas y aprende a soltar. Se vienen ingresos que te van a dar un respiro, pero tienes que ponerte las pilas. Cuídate de caídas o golpes porque andas un poco distraído y protégete de las malas energías, porque hay gente que no te ve con buenos ojos.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 3 de mayo?
Necesitas administrar mejor tu dinero, de lo contrario, es probable que las cosas se salgan de control. Aléjate de chismes y no des motivo a que hablen mal de ti. No prestes atención a lo que dicen los demás. Se marca claridad en situaciones que te tenían confundido, así como oportunidades y bendiciones. Aprovecha todo lo bueno que te llega. Presta más atención a tus sueños que podrían revelarte algo en estos días. Se marcan momentos inesperados con la familia que alegrarán tu día. En lo laboral, se te presenta competencia, así que demuestra de qué estás hecho.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 3 de mayo?
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 3 de mayo?
Se viene un viaje que cambiará tu vida. No le temas a los cambios y avanza. Si tienes pareja, aguas con la monotonía. Se marca un evento social en el que conocerás gente nueva, es probable que surja una buena amistad. Recuerda que para que los sueños se cumplan se necesita acción, no basta con visualizar. Tienes talento. Enfócate en ti y deja de compararte con otros. En cuestiones de salud, cuídate más y bájale al exceso. Se vienen días de cansancio emocional y laboral, sólo recuerda que todo problema tiene solución.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 3 de mayo?
Date tu lugar, pon límites y exige respeto. En cuestiones de salud, se marcan mejoras en algunas molestias o problemas. Aguas con los chismes, no te enganches y sigue adelante. No pierdas tu energía en discusiones sin sentido. Cuidado también con el dinero, que se marcan pérdidas y gastos innecesarios. Adminístrate mejor y no hagas decisiones impulsivas. Recuerda que tu estómago es el reflejo de lo que sientes, así que suelta todo eso que te está afectando, de lo contrario se notará en tu salud. En temas del amor, andas con mucha energía de deseo. Si estás soltero, aprovecha para conocer gente nueva. Si tienes pareja o sales con alguien, es un buen momento para avivar la llama. Se marcan proyectos importantes con los que podrías crecer.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 3 de mayo?
Ten cuidado con cómo tratas a tu familia, a veces puedes ser muy duro con ellos. Valora lo que tienes y deja de tomarte todo tan personal. Es momento de equilibrar lo que das con lo que recibes. Se marcan cambios de imagen o actitud, así que aprovecha ese impulso para renovarte por completo, también en lo interno. Aguas con esas personas del pasado que sólo regresan a traer problemas y desgaste. Se marcan buenas oportunidades en lo laboral, pero necesitas moverte. Es momento de salir de ese bache económico. Presta más atención a tus sentimientos, si tus emociones te rebasan, busca ayuda o habla con alguien de confianza.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 3 de mayo?
Llegó el momento de actuar y dejar las dudas en el pasado. Todo eso que sueñas necesita de acción, tus sueños y metas no se van a cumplir solas. Deja de lado las inseguridades y aprende a confiar. Este mes tu mente anda muy activa. Es probable que algún proyecto que traías en mente pueda cancelarse o posponerse, pero tranquilo, es redirección. Se vienen mejoras laborales, con buenas ganancias y contactos, así que aprovéchalas. Eso sí, bájale dos rayitas a la ansiedad y aprende a disfrutar de cada momento, incluso los más sencillos. Se marca una reunión o evento en el que brillarás mucho, aprovéchalo.