Expertos revelan los 7 objetos que debes conservar al organizar tu casa

Organizar tu casa no significa deshacerse de todo. De hecho, expertos en orden y diseño coinciden en que hay al menos 7 objetos que deberías conservar. Esto se debe a que aportan practicidad, identidad y equilibrio a los espacios.

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La clave está en seleccionar con criterio, evitando tanto la acumulación innecesaria como el vaciado extremo. En la era del minimalismo en diseño de interiores, muchas personas cometen el error de eliminar elementos útiles o significativos.

Referentes como Marie Kondo y portales especializados como Elle Decor destacan que el orden no se trata solo de reducir: se trata de quedarse con aquello que realmente aporta valor al hogar y a la vida cotidiana.

¿Cuáles son los 7 objetos que no deberías botar al organizar tu casa?

Muebles funcionales y versátiles: aquellos que ofrecen almacenamiento o múltiples usos, como bancos con espacio interno o mesas extensibles. Son clave para optimizar ambientes pequeños. Cajas y organizadores en buen estado: ayudan a mantener el orden de forma práctica y estética. Según expertos, son aliados fundamentales para estructurar espacios. Textiles de calidad: mantas, cortinas o almohadones que estén en buen estado pueden renovar un ambiente sin necesidad de grandes cambios. Objetos con valor emocional: fotografías, recuerdos de viajes o regalos significativos aportan identidad y personalidad al hogar. Iluminación auxiliar: lámparas de pie o de mesa que generan ambientes cálidos y funcionales, recomendadas por diseñadores de interiores. Utensilios útiles en buen estado: especialmente en cocina, donde conservar lo necesario evita gastos innecesarios y mejora la organización. Piezas decorativas atemporales: elementos neutros o clásicos que pueden adaptarse a distintos estilos con el paso del tiempo.

¿Por qué es importante conservar estos 7 objetos en el hogar según expertos en orden?

Equilibrio entre funcionalidad y estética: no se trata de vaciar, sino de lograr espacios útiles y agradables.

no se trata de vaciar, sino de lograr espacios útiles y agradables. Ahorro económico: conservar lo que está en buen estado evita reemplazos innecesarios.

conservar lo que está en buen estado evita reemplazos innecesarios. Identidad del hogar: según Marie Kondo, los objetos que generan bienestar emocional son esenciales para crear un entorno armonioso.

según Marie Kondo, los objetos que generan bienestar emocional son esenciales para crear un entorno armonioso. Sostenibilidad: reutilizar y conservar reduce el impacto ambiental, una tendencia cada vez más presente en el diseño interior.

reutilizar y conservar reduce el impacto ambiental, una tendencia cada vez más presente en el diseño interior. Optimización del espacio: expertos de Elle Decor destacan que mantener elementos funcionales permite organizar mejor sin perder estilo.

En definitiva, organizar la casa no implica desprenderse de todo, sino aprender a elegir. Conservar objetos clave permite construir un hogar más práctico, cálido y alineado con las necesidades reales de quienes lo habitan.