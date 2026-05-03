Horóscopo de hoy domingo 3 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 3 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 3 de mayo de 2026

Hoy, domingo 3 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada trae un impulso de expansión que te invita a salir de la rutina y apostar por algo distinto. La Luna en Sagitario enciende tu entusiasmo, pero será clave no descuidar tus tiempos ni dispersarte en demasiadas direcciones.

: la jornada trae un impulso de expansión que te invita a salir de la rutina y apostar por algo distinto. La Luna en Sagitario enciende tu entusiasmo, pero será clave no descuidar tus tiempos ni dispersarte en demasiadas direcciones. Tauro: el día propone mirar con más profundidad una situación que venías evitando. Podrías encontrar mayor estabilidad si administras mejor lo que compartes y tomas decisiones con calma.

el día propone mirar con más profundidad una situación que venías evitando. Podrías encontrar mayor estabilidad si administras mejor lo que compartes y tomas decisiones con calma. Géminis: la energía disponible pone el foco en tus vínculos y en cómo te comunicas con otros. La Luna en Sagitario puede generar conversaciones sinceras que te ayuden a aclarar escenarios.

la energía disponible pone el foco en tus vínculos y en cómo te comunicas con otros. La Luna en Sagitario puede generar conversaciones sinceras que te ayuden a aclarar escenarios. Cáncer : la jornada te impulsa a reorganizar tu día a día para sentirte más liviano. Pequeños cambios en tu rutina pueden mejorar tu energía y darte mayor claridad mental.

: la jornada te impulsa a reorganizar tu día a día para sentirte más liviano. Pequeños cambios en tu rutina pueden mejorar tu energía y darte mayor claridad mental. Leo : el día despierta tu creatividad y tus ganas de disfrutar sin tantas exigencias. La Luna en Sagitario favorece momentos de conexión que pueden renovar tu ánimo y abrir oportunidades.

: el día despierta tu creatividad y tus ganas de disfrutar sin tantas exigencias. La Luna en Sagitario favorece momentos de conexión que pueden renovar tu ánimo y abrir oportunidades. Virgo : la energía disponible te lleva a prestar atención a tu entorno más cercano y a lo que necesitas para sentirte contenido. Ordenar lo cotidiano puede ayudarte a sostener equilibrio.

: la energía disponible te lleva a prestar atención a tu entorno más cercano y a lo que necesitas para sentirte contenido. Ordenar lo cotidiano puede ayudarte a sostener equilibrio. Libra : la jornada activa tu mente y te impulsa a expresarte con mayor libertad. La Luna en Sagitario favorece intercambios que pueden traerte ideas útiles y nuevas oportunidades.

: la jornada activa tu mente y te impulsa a expresarte con mayor libertad. La Luna en Sagitario favorece intercambios que pueden traerte ideas útiles y nuevas oportunidades. Escorpio : el día te invita a enfocarte en lo que realmente valoras y en cómo lo sostienes. Una decisión firme puede ayudarte a evitar pérdidas de energía y a construir con más seguridad.

: el día te invita a enfocarte en lo que realmente valoras y en cómo lo sostienes. Una decisión firme puede ayudarte a evitar pérdidas de energía y a construir con más seguridad. Sagitario : la Luna en tu signo potencia tu energía y tu necesidad de avanzar sin límites. Podrías sentirte más confiado, pero será importante medir tus impulsos para no desgastarte.

: la Luna en tu signo potencia tu energía y tu necesidad de avanzar sin límites. Podrías sentirte más confiado, pero será importante medir tus impulsos para no desgastarte. Capricornio : la jornada sugiere bajar el ritmo y escuchar lo que vienes sintiendo hace tiempo. Darte un espacio puede ayudarte a recuperar claridad y a ordenar tus prioridades.

: la jornada sugiere bajar el ritmo y escuchar lo que vienes sintiendo hace tiempo. Darte un espacio puede ayudarte a recuperar claridad y a ordenar tus prioridades. Acuario : el día favorece encuentros y proyectos compartidos que traen aire nuevo. La Luna en Sagitario impulsa conexiones que pueden abrir caminos inesperados.

: el día favorece encuentros y proyectos compartidos que traen aire nuevo. La Luna en Sagitario impulsa conexiones que pueden abrir caminos inesperados. Piscis: la energía disponible te lleva a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. Podrías avanzar si organizás mejor tus recursos y sostienes una visión clara de lo que quieres lograr.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: