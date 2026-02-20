Así puedes preparar la sábila para eliminar la energía negativa

Una de las plantas más utilizadas para protección energética es la sábila, la cual también es conocida como aloe verá, el cual tiene muchos usos, ya que es conocida por sus propiedades medicinales, pero ahora algunos expertos han asegurado que puede ayudar en el ámbito energético y espiritual.

En algunos temas esotéricos, esta planta es usada como un escudo natural, pues se utiliza para protección de la envidia, mal de ojo y malas vibras que le puedan llegar a una persona.

La sábila era usada en el pasado

Incluso, en algunas civilizaciones antiguas se utilizaba para hacer rituales de purificación, pues se llegó a conocer como planta de la inmortalidad. Además, los expertos espirituales han mencionado que esta tiene una gran resistencia y capacidad de regenerarse, la cual simboliza protección y sanación energética. Mientras que en Latinoamérica, cuando esta planta se marchita, se acostumbra a decir que agarró malas energías.

¿Cómo usar la sábila para protección?

Por tal razón, aquí te diremos qué puedes hacer para que preparar esta planta y te sirva de protección energética; primero se debe de conseguir una sábila saludable, posteriormente se debe de colocar en una maceta de color rojo.

Añadir tierra nueva, una moneda nueva, esta ayudará a atraer la prosperidad y una vez que ya esté lista, se debe de colocar en la puerta principal de la casa o lugar que se quiera cuidar, todo esto lo debes de hacer con la intención de que aleje las malas energías.

Incluso en el Feng Shui, existen ciertas posiciones estratégicas en donde se pueden colocar:



Entrada principal: protección contra energías externas.

protección contra energías externas. Ventanas: bloquea vibraciones negativas del exterior.

bloquea vibraciones negativas del exterior. Oficina o lugar de trabajo: ayuda a reducir tensiones.

ayuda a reducir tensiones. Baño: neutraliza energía estancada.

Otra opción es hacer un ritual con una hoja de sábila, la cual debes lavar con agua de la llave, déjala secar al aire unos minutos y guárdala en una bolsita de tela blanca, la cual siempre debes de llevar contigo para evitar las malas energías.

