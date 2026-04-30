Así es como mayo retará a Piscis en este nuevo mes de 2026

El mes de mayo es el punto ideal para acomodar todo lo que se busque alinear de cara a lo que viene en el año. Y es que cada inicio y final de mes tiene una energía especial, según los expertos en temas de horóscopos, pues el ámbito zodiacal indica que es el punto particular para enfocar las energías. En este caso, mayo afectará de manera particular a todos los signos del zodiaco, pero así sucederá con Piscis.

Ventaneando | Programa completo 29 de abril de 2026

¿Qué pasará con Piscis y con el resto de signos zodiacales en mayo de 2026?

Los creyentes de la influencia de los astros sobre lo que sucede en el día a día de las personas entenderán que existen ciertos eventos que afectan la energía. En este caso, el mes de mayo iniciará con la influencia de la Luna Llena en Escorpio, lo cual se indica como de naturaleza reflexiva. La introspección es algo que se da de manera hasta cierto punto natural, por lo que muchos analizarán a detalle lo que sucede en su vida.

En ese sentido, siempre se le recuerda a los que están al pendiente del horóscopo que aunque las energías pueden ser muy delineadoras… no son estrictamente lapidarias en sus sentencias. Esto se inclina hacia el lado de la responsabilidad de las personas sean de uno u otro signo. Se requiere de la fuerza de voluntad y el trabajo para caminar hacia la consecución de las metas personales.

Pensando en eso, se anima a tomar en cuenta que a final de mes habrá un cambio, pues la Luna Llena se encontrará en Sagitario. Con esto, precisamente todas las reflexiones y análisis podrían salir de una forma bastante particular. La influencia de este cambio radica en la influencia hacia el ámbito creativo, el cual se enfrenta a nuevas formas de vincularse con las personas… e incluso cambios de actitudes y formas de ser.

¿Qué dice el horóscopo de Piscis en el mes de mayo 2026?

Piscis: pese a que tienes unas convicciones totales y firmes, te ha costado expresarlas y dejarlas en claro ante algunas personas. Pero poco a poco tu voz toma fuerza y encuentras maneras de expresarte que te son positivas. Por eso también se te anima a seguir en tus estudios, cursos, escritos e incluso enseñanzas que tienes para el resto del mundo.

Y como consejo final, se anima a todos los Piscis a prestar atención en el siguiente detalle. Estás en medio de una depuración energética. Antes los problemas, algunas personas y situaciones extras te consumían de formas extremas. Hoy el entorno lo ves nítido y sin demasiados complejos. Poco a poco pones límites y lo haces desde un espacio de calma… no lastimando a los demás.