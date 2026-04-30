El pasado 26 de abril, la Arena CDMX se convirtió en el escenario de una de las peleas de influencers más importantes del año: Supernova: Génesis. Sin duda, uno de los enfrentamientos más esperados fue el de Alana Flores vs. Flor Vigna, mismo en el que la mexicana fue derrotada. Hoy, a escasos días de su derrota y luego de haber anunciado su retiro del boxeo, la influencer rompe el silencio.

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Alana Flores lanza inquietante mensaje tras su retiro del boxeo: "No he estado bien durante este proceso"

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Alana Flores compartió su sentir. La creadora de contenido se disculpó con sus seguidores por no haber dado su mejor desempeño y aseguró que los días previos a la pelea no fueron los mejores en cuanto a su salud mental. “Si tu cabeza no está bien, tu cuerpo tampoco lo estará. No estoy bien y la verdad es que no he estado bien durante este proceso. Sin embargo, sé que me voy a levantar”, aseguró la mexicana.

Alana Flores revela la razón detrás de su retiro en las peleas de influencers

Alana compartió los motivos por los que decidió retirarse del boxeo tras varias peleas de creadores de contenido. Según confesó la regiomontana, los memes y las críticas en redes sociales son la principal razón de su retiro. No obstante, pese a los malos ratos, la influencer se mostró agradecida con el deporte y el apoyo de sus seguidores, además de mostrarse orgullosa de todas las metas que cumplió.

“Esta ha sido mi última pelea. Me voy con el corazón lleno, porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Si tienes una meta, nunca te rindas”, aseguró Alana. “Aún no me queda claro cuál es el propósito que Dios tiene para mí, pero estoy segura que tiene que ver con motivar a las personas a no rendirse. No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona, solo sélo y ya”.

A lo largo del video, Alana también felicitó a su última oponente en el ring, Flor Vigna, pues aseguró que esta hizo todo lo que tenía que hacer para ganar la batalla, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Por su lado, Flor se ha mostrado alegre por su triunfo y - contrario a lo que muchos creen - asegura que no se sintió opacada por el discurso de retiro de Alana, luego de que le dieran la victoria. De hecho, señaló que le pareció un lindo cierre.