Los 3 signos que cerrarán ciclos amorosos del 9 al 16 de marzo de 2026
Estos signos del zodiaco cerrarán ciclos amorosos del 9 al 16 de marzo. La Astrología señala cuáles son y cómo el universo influirá en ellos.
Comienza una nueva semana de marzo y la Astrología se ha encargado de revolucionar a algunos de los 12 signos del zodiaco. Esto se debe a que ha afirmado en sus predicciones que algunas personas cerrarán ciclos amorosos antes del próximo lunes 16.
Noticias Estado De México del 6 de marzo 2026
No es la primera vez que esta creencia trae noticias de este calibre en este tercer mes del 2026, anteriormente ya había dado señales de cambios rotundos en ciertos aspectos de la vida terrenal debido a la injerencia de eventos astronómicos importantes.
La Astrología y el amor
Las predicciones que la Astrología genera sobre el amor las hace analizando principalmente la posición de Venus, planeta relacionado con el deseo y el afecto, y la Luna, que simboliza las necesidades emocionales, en el mapa natal de una persona.
El tonal de hoy es 11 Flor - Ma´tlaktlionse Shochitl— Nación Tolteca (@NacionTolteca) March 9, 2026
Pon atención, no te dejes llevar por la imaginación.
Cuida tu salud y tu economía, no estés pendiente de la aceptación de los demás.#tolteca #astrologia #Mexico #calendario #toltequidad #naciontolteca #tonal #tonalli #marzo pic.twitter.com/17RBwcUFgx
Aunque su sistema de análisis e interpretación es complejo, las predicciones de la Astrología no hablan de un destino inalterable, sino de un estudio de climas energéticos que sugiere cuándo el entorno será favorable para cuestiones relacionadas con el amor.
¿Qué signos cerrarán ciclos amorosos?
Ahora, la Astrología afirma que esta semana viene cargada de una energía de limpieza emocional ya que estamos transitando el final del año astrológico con el Sol en Piscis. A eso hay que sumarle la influencia de un reciente eclipse lunar en Virgo, motivo por el cual algunos de los 12 signos del zodiaco son empujados a soltar lo que ya no funciona y así recibir el equinoccio con las manos vacías.
- Piscis: Cerrarán un ciclo de idealizaciones y amores del pasado para graduarse emocionalmente y recibir el nuevo año astrológico con autenticidad.
- Escorpio: Dejarán de sostener vínculos por miedo o compromiso, permitiendo que la transformación limpie su panorama afectivo de forma definitiva.
- Acuario: Terminarán con la indecisión y los vínculos que no les dan el valor que merecen, recuperando finalmente su espacio y energía personal.