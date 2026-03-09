Los 3 signos que cerrarán ciclos amorosos del 9 al 16 de marzo de 2026

Comienza una nueva semana de marzo y la Astrología se ha encargado de revolucionar a algunos de los 12 signos del zodiaco. Esto se debe a que ha afirmado en sus predicciones que algunas personas cerrarán ciclos amorosos antes del próximo lunes 16.

No es la primera vez que esta creencia trae noticias de este calibre en este tercer mes del 2026, anteriormente ya había dado señales de cambios rotundos en ciertos aspectos de la vida terrenal debido a la injerencia de eventos astronómicos importantes.

La Astrología y el amor

Las predicciones que la Astrología genera sobre el amor las hace analizando principalmente la posición de Venus, planeta relacionado con el deseo y el afecto, y la Luna, que simboliza las necesidades emocionales, en el mapa natal de una persona.

Aunque su sistema de análisis e interpretación es complejo, las predicciones de la Astrología no hablan de un destino inalterable, sino de un estudio de climas energéticos que sugiere cuándo el entorno será favorable para cuestiones relacionadas con el amor.

¿Qué signos cerrarán ciclos amorosos?

Ahora, la Astrología afirma que esta semana viene cargada de una energía de limpieza emocional ya que estamos transitando el final del año astrológico con el Sol en Piscis. A eso hay que sumarle la influencia de un reciente eclipse lunar en Virgo, motivo por el cual algunos de los 12 signos del zodiaco son empujados a soltar lo que ya no funciona y así recibir el equinoccio con las manos vacías.

