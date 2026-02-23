inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los signos premiados por el universo del 23 al 26 de febrero de 2026 por la influencia de la Luna en Géminis

La Luna ingresará en Géminis y desplegará una energía muy especial. Estos son los signos del zodiaco alcanzados por las buenas noticias.

/horoscopos/signos-premiados-febrero-2026-luna-en-geminis
|Canva
Notas,
Horóscopos

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

A poco de que termine el lunes 23 de febrero, la Luna ingresará en Géminis y se quedará en dicha casa hasta el jueves 26 por la madrugada. El satélite natural de la Tierra activa una energía dinámica y mentalmente estimulante para los signos del zodiaco. Pero también trae consigo oportunidades, encuentros inesperados y situaciones que favorecen la comunicación, el intercambio y la toma de decisiones.

En astrología, la Luna representa las emociones y las reacciones instintivas, mientras que Géminis rige la mente, la palabra y los vínculos cotidianos. Cuando ambos se combinan, se genera un clima propicio para resolver asuntos pendientes, recibir noticias importantes y conectar con nuevas ideas que pueden marcar un antes y un después en la vida de algunos signos.

Los 6 signos más favorecidos por la Luna en Géminis durante los últimos días de febrero 2026

  • Aries: recibe oportunidades en comunicación y proyectos. Conversaciones importantes o ideas nuevas pueden destrabar situaciones que venían estancadas.
  • Géminis: con la Luna en su signo, vive días de protagonismo, claridad mental y oportunidades. Puede recibir noticias positivas, cerrar acuerdos o iniciar conversaciones clave que lo impulsan hacia adelante.
  • Leo: vive avances en su vida social y profesional. Puede concretar planes, fortalecer vínculos o recibir reconocimiento en su entorno.
  • Libra: se ve beneficiado en temas sociales, viajes y expansión personal. Aparecen propuestas interesantes, encuentros enriquecedores y decisiones que abren nuevos caminos.
  • Sagitario: se beneficia en relaciones de pareja o sociedades. La Luna en Géminis activa diálogos sinceros y definiciones importantes en vínculos clave.
  • Acuario: experimenta un impulso creativo y emocional. La energía favorece el amor, la expresión personal y momentos de disfrute que elevan su ánimo.

¿Qué significa la Luna en Géminis y cuál es su energía disponible según la astrología?

A nivel energético, la Luna en Géminis activa una vibración de movimiento, cambio y apertura mental. Es un tránsito que estimula la curiosidad, el aprendizaje y la necesidad de interactuar con el entorno, favoreciendo la comunicación fluida y la resolución de conflictos a través del diálogo.

La energía disponible invita a flexibilizar posturas, adaptarse a nuevas situaciones y aprovechar oportunidades que surgen de manera espontánea. Es un período ideal para intercambiar ideas, iniciar conversaciones importantes y dejarse guiar por la mente abierta y la capacidad de ver múltiples perspectivas.

Tags relacionados
Astrología Predicciones Signos del zodiaco

Galerías y Notas Azteca UNO