La freidora de aire no va más: este es el moderno electrodoméstico que podría reemplazarla en 2026

La freidora de aire podría dejar de ser la gran protagonista de muchas cocinas debido al auge del horno inteligente. Este electrodoméstico multifunción reúne las funciones de horno tradicional, freidora de aire y vaporera en un solo dispositivo compacto.

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Esta combinación permite preparar una mayor variedad de recetas con menos aparatos y optimizando el espacio disponible. La creciente popularidad de estos equipos responde a una demanda cada vez mayor de soluciones versátiles para el hogar.

Fabricantes como Samsung y LG han apostado por tecnologías inteligentes capaces de cocinar de diferentes maneras en un único electrodoméstico. Esto es algo que muchos consumidores valoran especialmente en cocinas modernas. Conoce más acerca de esta tendencia 2026 en cocina.

¿Por qué el horno inteligente con freidora de aire integrada es tendencia en 2026?

Los expertos en electrodomésticos destacan que la principal ventaja de un horno inteligente es su capacidad para realizar múltiples funciones sin sacrificar rendimiento. Estas son las principales características del artefacto:



Freidora de aire integrada: permite cocinar alimentos crujientes utilizando poco o ningún aceite.

permite cocinar alimentos crujientes utilizando poco o ningún aceite. Función de horno tradicional: ideal para hornear, gratinar y asar.

ideal para hornear, gratinar y asar. Cocción al vapor: ayuda a conservar la humedad y los nutrientes de los alimentos.

ayuda a conservar la humedad y los nutrientes de los alimentos. Programas inteligentes: muchos modelos incorporan recetas automáticas y controles mediante aplicaciones móviles.

muchos modelos incorporan recetas automáticas y controles mediante aplicaciones móviles. Ahorro de espacio: reemplaza varios electrodomésticos en una sola unidad.

Según especialistas de la consultora internacional Euromonitor International, los consumidores muestran cada vez más interés por equipos multifunción que simplifiquen las tareas culinarias y reduzcan el consumo energético. Por su parte, la organización Consumer Reports, especializada en la evaluación de electrodomésticos, señala que los hornos inteligentes están mejorando notablemente en eficiencia y versatilidad, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes desean renovar su cocina.

¿Qué opinan los expertos en nutrición sobre este tipo de electrodomésticos para cocinar?

Además de la comodidad, muchos profesionales de la salud destacan las ventajas de los métodos de cocción que emplean menos grasa y permiten una mejor conservación de los nutrientes.



Menor uso de aceite: ayuda a reducir el aporte calórico de muchas preparaciones.

ayuda a reducir el aporte calórico de muchas preparaciones. Mayor variedad de técnicas culinarias: permite alternar entre horneado, vapor y cocción por aire caliente.

permite alternar entre horneado, vapor y cocción por aire caliente. Conservación de nutrientes: la cocción al vapor puede ayudar a preservar vitaminas y minerales presentes en los alimentos.

la cocción al vapor puede ayudar a preservar vitaminas y minerales presentes en los alimentos. Preparaciones más equilibradas: facilita la elaboración de verduras, pescados, carnes magras y legumbres.

#soluciones #diseñodeinteriores #cocina #cuisine ♬ original sound - 𝕃𝕪𝕣𝕚𝕔𝕤 - user31218590737 @aggiornodeco HORNITO 8 en 1✨ Mi nuevo horno eléctrico inteligente 8 en 1 de Cuisinart llegó para simplificar mi cocina sin resignar diseño! Es Horno, tostador, asador y Airfryer Todo en uno, de acero inoxidable, con control de temperatura y ¡calentamiento ultra rápido! Lo mejor! Cocina porciones grandes sin aceite y es tan lindo que da gusto verlo todos los días en la cocina! 😍Una solución real, práctica y estética para quienes amamos cocinar rico sin complicarnos. ¿Querés más info? Dejame tu comentario y te la envío! #deco

La dietista y nutricionista británica Nichola Ludlam-Raine, autora especializada en alimentación saludable, ha destacado que los sistemas de cocción con aire caliente y vapor pueden formar parte de una dieta equilibrada al reducir la necesidad de grasas añadidas. Aunque la freidora de aire continúa siendo uno de los aparatos más populares del mercado, la llegada de los hornos inteligentes apunta a una nueva etapa en la cocina doméstica.