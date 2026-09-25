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3 signos que recibirán una alegría económica HOY 25 de septiembre
El horóscopo señala un día favorable para las finanzas de estos 3 signos, que podrían recibir una noticia, propuesta o ingreso inesperado este 25 de septiembre.
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Los signos más afectados del 25 al 30 de septiembre por la alineación de oposición entre el Sol y Neptuno
La oposición entre el Sol en Libra y Neptuno en Aries puede relacionarse con dudas, expectativas idealizadas y la necesidad de revisar decisiones personales y vínculos durante los últimos días de septiembre. Estos son los signos más afectados por su energía cósmica.
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Horóscopo de hoy viernes 25 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del viernes 25 de septiembre en temas de salud, dinero y amor.
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4 signos que encontrarán el amor tras sufrir una decepción amorosa en el cierre de septiembre
Tras una decepción amorosa, estos signos del zodiaco podrían cerrar septiembre con nuevas oportunidades para el amor y dejar atrás una etapa emocional difícil.
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Alineación del Sol y Urano: los signos alcanzados por la buena suerte del 24 al 30 de septiembre
El trígono entre el Sol en Libra y Urano en Géminis se relaciona con cambios inesperados, nuevas ideas y oportunidades que pueden transformar la rutina de varios signos del zodiaco. Estas son las predicciones de la semana.
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El regalo divino que recibirá cada signo del 24 al 26 de septiembre gracias al tránsito de la Luna en Piscis
La Luna en Piscis invita a conectar con la intuición, la sensibilidad y el mundo emocional. Cada signo puede encontrar una oportunidad de renovación, claridad o bienestar durante los últimos días de septiembre.
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Horóscopo de hoy jueves 24 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del jueves 24 de septiembre en temas de salud, dinero y amor.
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Esto es lo malo de estar con una persona de Libra, según la astrología
La astrología relaciona a una persona de Libra con el equilibrio y la diplomacia. Pero también le atribuye algunos comportamientos que pueden generar dificultades en la pareja.
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Los signos premiados por el universo del 23 al 30 de septiembre por influencia de la alineación del Sol y Plutón
El trígono entre el Sol en Libra y Plutón en Acuario representa, desde la astrología, una oportunidad de transformación personal, renovación de vínculos y avances relacionados con los proyectos. Estos son los signos más afortunados por su energía cósmica.
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Alineación de la Luna y Mercurio: la sorpresa que recibirá cada signo este 23 de septiembre
El trígono entre la Luna en Acuario y Mercurio en Libra marca una jornada asociada con las conversaciones reveladoras y las oportunidades que pueden surgir a través de otras personas. Estas son las predicciones para cada signo.
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