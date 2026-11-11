Cambios importantes a nivel energético tras la vuelta de Mercurio retrógrado a su estado directo

El 13 de noviembre llegar el último ciclo de Mercurio retrógrado por lo que hay un gran cambio a nivel energético ya que este planeta relacionado con la comunicación va a volver a su movimiento sobre los grados del signo de Escorpio.

Ten en cuenta que en estos días puedes haber atravesado por retrasos en trámites, confusiones, cansancio mental por lo que este nuevo movimiento promete traer más tranquilidad en tu comunicación y planes comerciales.

Cuando este planeta vuelve a su curso habitual se interpreta como que los procesos de introspección profunda deben transformarse en acción tangible. Mercurio transitó por el elemento agua que llevó a procesar verdades incómodas y sanar sospechas internas; ahora, vas a poder negociar acuerdos con mucha más precisión.

mercurio retrógrado El Mercurio Retrógrado es un efecto visual, según la ciencia. ((ESPECIAL/CANVA))

¿Cómo se puede armonizar el cambio de Mercurio?

Es importante poder armonizar los cambios energéticos por lo que debes hacer una limpieza en el hogar para limpiar la sobrecarga mental que se ha ido acumulando. Ante esto ten en cuenta lo siguiente:

Hojas secas de laurel: sirve para despejar tensiones y promover el éxito en negociaciones.

Una vela blanca: utilízala para la luz mental, la transparencia y la resolución de conflicto positivamente.

Un cuarzo transparente o selenita: mineral purificador que neutraliza energías densas y aporta serenidad a tu espacio de trabajo.

Libreta personal y bolígrafo: esto te ayudará a redactar los compromisos que quiere reactivar a partir de hoy.

Paso a paso para integrar la energía directa

Los pasos a seguir es encender las hojas de laurel en un recipiente que resista el calor y recorre las esquinas de las habitaciones para alejar la atmósfera pesada. Luego coloca la vela junto con el mineral en tu escritorio, vas a prenderla con un cerillo de madera y respira profundamente durante dos minutos mientras visualizas tus ideas ordenadas.

Hojas de laurel (Foto de Liudmila Chernetska en Canva.)

Toma la libreta para escribir tres asuntos urgentes que quedaron pausados, definiendo la acción puntual con la que contactarás a las personas involucradas.

Luego vas a apagar la vela sin soplar, guarda la piedra cerca de tus dispositivos electrónicos y envía ese mensaje o propuesta que venías postergando.

Un dato a tener en cuenta es que en los días posteriores se va a transita por la llamada zona de sombra post-retrógrada, por lo que la mejor estrategia consiste en avanzar de forma gradual sin apresurar firmas legales complejas.