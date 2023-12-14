El juicio de por el caso de Octavio Ocaña está por llegar a la final: esto es lo último que ha pasado

El juicio por el asesinato de Octavio Ocaña, está por finalizar, al parecer este día le dictarán sentencia al policía Leopoldo “N”, quien habría tirado del gatillo en contra del actor.

Nuestros abogados lo ven todo muy positivo, todos los días están muy ansiosos, porque esto llegue, se trata de justicia de mi hermano, han sido muchos los testigos que han participado

Familia de Octavio Ocaña y hechos relacionados a muerte de su hijo.

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Un juicio oral muy desgastante, Bertha, hermana del actor describe como ella y su familia sirvieron, también de testigos en este proceso legal para lograr la justicia en el caso de Octavio Ocaña.

Yo sí pasé a testificar, yo fui la que reconoció el cuerpo de mi hermano, yo levanté una denuncia, yo demandé a los policías. Para mí fue más fuerte el testimonio de mis papás, que les hayan hecho, pues preguntas tan fuertes y así, eso es como que lo que más me pegó

¿Cómo ha sido el proceso para la familia?

Hace unos días, la familia Ocaña denunció que recibieron malos tratos durante el trámite para recibir la reparación del daño económico.

Pues sí, se trata por supuesto de una cantidad y no quisieron mostrársela a mis papás. Tenemos una reunión esta misma semana, con gente de esa misma institución, los cuales esperamos les ofrezcan a mis papás una disculpa

En otros temas, Bertha recuerda como su hermano Octavio Ocaña, disfrutaba de las navidades en familia.

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