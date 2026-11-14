Mono Osuna difiere de Julio Camejo sobre sus peleas en La Granja VIP: “Para mí no es contenido”

Mario “Mono” Osuna expresó que no comparte la manera en que Julio Camejo se refiere a sus enfrentamientos en La Granja VIP. Durante una conversación con Ivonne Montero, el exfutbolista explicó que las diferencias con su compañero le provocan un enojo real y que no consigue verlas simplemente como contenido para el programa.

¿Qué dijo Mono Osuna sobre sus enfrentamientos con Julio Camejo en La Granja VIP?

En la charla, Osuna recordó un comentario que, según relató, recibió del actor después de uno de sus intercambios: “Qué chingón contenido dimos, compa Mono”. Sin embargo, dejó claro que él había vivido la situación de otra manera y que así se lo hizo saber.

“No lo veo como contenido”, sostuvo al reconstruir su respuesta. Para explicar su postura, señaló que ambos se dicen cosas desagradables y que, al menos en su caso, el enojo no termina cuando concluye la discusión: “Al menos yo me emputo de verdad”.

El granjero también contó que le había pedido a Julio que dejara de palmearlo y empujarlo porque esas acciones le molestaban. La conversación con Montero abordó, además, lo complicado que resulta sobrellevar las diferencias mientras deben seguir conviviendo todos los días.

En ese contexto, Mono planteó la posibilidad de ofrecerse disculpas fuera de la competencia, aunque aclaró que dentro del programa no podía asumir los intercambios como un juego. “Si quieres, güey, cuando salgamos de aquí, nos pedimos perdón, güey, y somos compas”, comentó.

¿Qué ha pasado entre Mono Osuna y Julio Camejo?

Entre los antecedentes de sus diferencias están los comentarios sobre la trayectoria deportiva de Osuna. El exfutbolista cuestionó que Julio hubiera pasado de preguntarle por sus experiencias en la selección y reconocer su carrera a descalificarlo. También aseguró que él no había hecho lo mismo con las actividades profesionales del actor.

Por su parte, Camejo dio su propia versión al conversar con Kevyn Contreras, “Bicolor”. Según explicó, había quedado inconforme con lo ocurrido durante la dinámica de las pócimas y relacionó sus respuestas con que Mono lo hubiera llamado payaso.