¡DE ÚLTIMO MOMENTO! Te decimos a quién salvó y a quién traicionó Eleazar Gómez en La Granja VIP

En La Granja VIP, nada está escrito y el viernes de traición volvió a poner a todos los granjeros de cabeza. Después de un intenso duelo de salvación, Eleazar Gómez logró imponerse y ganar un gran poder especial: el de salvar a uno de los nominados y, al mismo tiempo, traicionar a alguien dentro del establo al colocar a un nuevo nominado.

Los nominados iniciales eran Lola Cortés, Alfredo Adame, Manola Diez y El Patrón, y todos esperaban que Eleazar jugara con el corazón… o con la estrategia. Sin embargo, su decisión sorprendió a todos: salvó a Manola, quien se había mantenido entre las favoritas del público por su entrega en las labores de la granja, pero también por su vínculo reciente con Eleazar.

El giro llegó cuando, al ejercer su poder de traición, colocó en la línea de fuego a Jawy, quien hasta ese momento se encontraba fuera del peligro. Con esta jugada, los votos que originalmente iban hacia Manola pasaron directamente a Jawy, dejando como nominados finales a Jawy, Lola Cortés, Alfredo Adame y El Patrón.

Las reacciones dentro de la granja no se hicieron esperar. Algunos granjeros aplaudieron el movimiento de Eleazar por considerarlo una jugada estratégica, mientras que otros lo tacharon de traidor. Muchos aseguran que el actor actuó más con el corazón que con la cabeza, ya que su decisión podría cambiar por completo la dinámica de los próximos días.