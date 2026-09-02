Alfredo Adame viene a poner “quietos a los revoltosos” como crítico de La Granja VIP Segunda Temporada
Alfredo Adame regresa a La Granja Vip Segunda Temporada como crítico, promete generar mucho contenido y sobre todo, a ser muy severo con sus comentarios hacia los Granjeros.
Alfredo Adame fue el ganador de La Granja VIP Segunda Temporada y regresó este 2026 ha poner orden en el reality como uno de los críticos más potentes, él viene sin filtros y su experiencia le ha dado las tablas para poder generar contenido dentro y fuera del programa.