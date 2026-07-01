Los animales más queridos de La Granja VIP: así conquistaron a los granjeros y al público

No hay duda de que en la primera temporada de La Granja VIP, las estrategias, las alianzas y los enfrentamientos entre celebridades acaparan gran parte de la conversación, pero hay que recordar que hubo otros protagonistas que se ganaron el corazón de los mismos granjeros y los espectadores: los animales. Y es que había de todo: vacas, cerdos, gallinas, borregos y caballos, todos ellos parte esencial del reality.

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¿Cuáles eran los animales que todos queríamos en La Granja VIP?

Hay que recordar que en La Granja VIP había animales de todo tipo y parte de las tareas de los granjeros era estar al pendiente de sus necesidades. Tanto ellos como el público aprendieron junto al Tío Pepe mucho sobre la vida de cada uno de estos animales, el cuidado y el respeto que hay que tenerles.

Las vacas, los caballos, las gallinas y los cerditos tienen un lugar especial en nuestro corazón y en el de cada uno de los granjeros. Al finalizar la temporada de La Granja VIP, los granjeros tuvieron la oportunidad de mencionar a sus favoritos. Eleazar amarró a las vacas y los caballos y a sus favoritos, los cochinitos. Por otro lado, la Bea amó a las gallinas y a la becerrita. Mientras que Kim Shantal reveló que sus favoritos fueron los borregos.

Hubo un pequeño becerro que se llevó el cariño de todos

Pero sin duda, uno de los animales que lograron conquistar a todos los granjeros y al público fue la becerrita que bautizaron como “Luna”. Este animalito se ganó un lugar especial en el corazón, pues tanto los granjeros como los televidentes estuvieron al pendiente de su nacimiento. Sin duda, todo un regalo que nos dio la vida.

¿Recuerdas cuáles fueron tus animales favoritos de La Granja VIP?